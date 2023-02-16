Павел Лысенков: «Каролина» не предлагала «Спартаку» никакие деньги за Никишина. Это просто запрещено, зашквар. Такого никто не делает»

Теги СКА Спартак Каролина НХЛ КХЛ Михаил Зислис Матч ТВ Спорт-Экспресс деньги Александр Никишин Хоккей

Павел Лысенков опроверг информацию о том, что «Каролина» предлагала миллион долларов «Спартаку».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что клуб НХЛ пытался выкупить контракт защитника Александра Никишина за миллион долларов, когда он играл в «Спартаке»

«Я уже устал опровергать Михаила Зислиса. Не знаю, что с ним там случилось, чем он отравился, откуда у него галлюцинации в последнее время.

Но информация про Никишина, типа «Каролина» предлагала «Спартаку» миллион долларов, чтобы игрока отпустили в НХЛ, проверяется буквально одним звонком.

Клубам НХЛ запрещено предлагать деньги в любой форме в такого рода сделках с командами из России.

В свете международных событий НХЛ не имеет таких контактов с КХЛ.

«Каролина», разумеется, не предлагала никакие деньги никакому «Спартаку» за Никишина. Подписать игрока – да, хотела. И были варианты. Один миллион долларов никому не предлагала. Это просто запрещено, это зашквар и нелегал. Такого никто не делает.

По-моему, «СЭ» решил подтянуть свою цитируемость, по которой они отстают от «Матч ТВ», потому что от Зислиса в последнее время идет какая-то безумная пурга.

Ну а СКА – молодцы, что сохранили топ-защитника в своем составе, и он будет выступать в КХЛ. Но это не имеет отношения к истории про «Спартак», – сообщил журналист «Матч ТВ» в своем телеграм-канале. 

Никишин был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под 69-м общим номером.

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11 комментариев

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Пылесос
Лыс как всегда, еще со времен СС, выражается лексикой подворотной шпаны. Лыс, тебе ликбез: нелегал - это человек, а нелегально - иллигал. Учи аглицкий, а главное - нормальный человеческий русский. Здесь 90% читателей пишут более правильным и журналистским языком, чем ты, приблатненный журналист.
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RomvB
"Такого никто не делает" ... Павлуха - начинающий стэндапер ... )
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bodya1337
Нормально там Зислис с ребятами накидали лысенкову, пояснив что пашка не прав. Ещё и Гусева с Яшкиным припомнили))
+1
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+1
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ФКСМ..ХКСЮ
Ответ mantruck
https://www.eliteprospects.com/player/514652/alexander-nikishin
Офицвльный сайт КХЛ откройте.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mantruck
Ответ Aviator92
Откуда вы этот бред берете? https://www.khl.ru/players/32303/
https://www.eliteprospects.com/player/514652/alexander-nikishin
0
0
0
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Aviator92
Ответ mantruck
У Никишина контракт со СКА заканчивается, так что в новом сезоне должен пробовать себя в НХЛ
Откуда вы этот бред берете?
https://www.khl.ru/players/32303/
+1
-1
0
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Дима Миронов
Ответ mantruck
У Никишина контракт со СКА заканчивается, так что в новом сезоне должен пробовать себя в НХЛ
на дворе не 2025 год)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mantruck
У Никишина контракт со СКА заканчивается, так что в новом сезоне должен пробовать себя в НХЛ
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marshal .masha
Ответ Александр Василич
CЭ как всегда врет))
Это их фишка)
+1
-1
0
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Александр Василич
CЭ как всегда врет))
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЧакЧак
Спартак дно
+2
-3
-1
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