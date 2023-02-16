Павел Лысенков: «Каролина» не предлагала «Спартаку» никакие деньги за Никишина. Это просто запрещено, зашквар. Такого никто не делает»

Павел Лысенков опроверг информацию о том, что «Каролина» предлагала миллион долларов «Спартаку».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что клуб НХЛ пытался выкупить контракт защитника за миллион долларов, когда он играл в « »

«Я уже устал опровергать . Не знаю, что с ним там случилось, чем он отравился, откуда у него галлюцинации в последнее время.

Но информация про Никишина, типа « » предлагала «Спартаку» миллион долларов, чтобы игрока отпустили в НХЛ, проверяется буквально одним звонком.

Клубам НХЛ запрещено предлагать деньги в любой форме в такого рода сделках с командами из России.

В свете международных событий НХЛ не имеет таких контактов с КХЛ.

«Каролина», разумеется, не предлагала никакие деньги никакому «Спартаку» за Никишина. Подписать игрока – да, хотела. И были варианты. Один миллион долларов никому не предлагала. Это просто запрещено, это зашквар и нелегал. Такого никто не делает.

По-моему, «СЭ» решил подтянуть свою цитируемость, по которой они отстают от «Матч ТВ», потому что от Зислиса в последнее время идет какая-то безумная пурга.

Ну а СКА – молодцы, что сохранили топ-защитника в своем составе, и он будет выступать в КХЛ. Но это не имеет отношения к истории про «Спартак», – сообщил журналист «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.

Никишин был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под 69-м общим номером.