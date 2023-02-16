Зислис о словах Лысенкова: «Вопрос с Никишиным должен был решиться через его агента. Насчет галлюцинаций поговорим, когда Гусев перейдет в «Локомотив»

Теги СКА КХЛ Никита Гусев Михаил Зислис Александр Никишин Хоккей

Михаил Зислис отреагировал на слова Павла Лысенкова про его инсайд.

Напомним, ранее журналист «Спорт-Экспресса» сообщил, что «Каролина» пыталась выкупить контракт Александра Никишина за миллион долларов, когда он играл в «Спартаке».

Лысенков опроверг эту информацию, написав: «Не знаю, что с ним [Зислисом] там случилось, чем он отравился, откуда у него галлюцинации в последнее время».

«Возвращаясь к напечатанному. Решается вопрос на неофициальном уровне. Это не футбол, где существуют официальные запросы на трансфер интересующего игрока.

В случае с Никишиным вопрос должен был решиться через его агента. Выкуп оставшейся части контракта самим игроком – обычная и регламентированная процедура. Насчет галлюцинаций поговорим, когда Никита Гусев перейдет в «Локомотив», – написал Зислис.

Зислис о Гусеве и переходе в «Локомотив»: «Инсайды «Матч ТВ» – чистые выдумки. Предложений у него хватает, приоритет – финансы»

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1 комментарий

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Дмитрий9779
Т е никогда.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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