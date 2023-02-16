Зислис о словах Лысенкова: «Вопрос с Никишиным должен был решиться через его агента. Насчет галлюцинаций поговорим, когда Гусев перейдет в «Локомотив»

отреагировал на слова Павла Лысенкова про его инсайд.

Напомним, ранее журналист «Спорт-Экспресса» сообщил, что «Каролина» пыталась выкупить контракт за миллион долларов, когда он играл в «Спартаке».

Лысенков опроверг эту информацию, написав: «Не знаю, что с ним [Зислисом] там случилось, чем он отравился, откуда у него галлюцинации в последнее время».

«Возвращаясь к напечатанному. Решается вопрос на неофициальном уровне. Это не футбол, где существуют официальные запросы на трансфер интересующего игрока.

В случае с Никишиным вопрос должен был решиться через его агента. Выкуп оставшейся части контракта самим игроком – обычная и регламентированная процедура. Насчет галлюцинаций поговорим, когда Никита Гусев перейдет в «Локомотив», – написал Зислис.

Зислис о Гусеве и переходе в «Локомотив»: «Инсайды «Матч ТВ» – чистые выдумки. Предложений у него хватает, приоритет – финансы»