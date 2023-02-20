Томкинс – ключевой вариант «Авангарда», с вратарем ведутся активные переговоры («Хоккей без зрителей»)
Канадский вратарь «Фэрьестада» Мэтт Томкинс может перейти в «Авангард».
Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», голкипер является ключевым вариантом омской команды, с ним ведутся активные переговоры.
В текущем сезоне Томкинс провел 27 матчей в чемпионате Швеции (SHL), отражая в среднем 90,8% бросков при коэффициенте надежности 2,57.
В 2022 году он выступал за сборную Канады на Олимпиаде в Пекине и ЧМ по хоккею в Финляндии.
Контракт 28-летнего голкипера с «Фэрьестадом» действует до 2024 года, соглашение может быть досрочно расторгнуто в случае согласия сторон.
«Металлург», «Салават» и «Трактор» интересуются вратарем Томкинсом из «Фэрьестада» («Матч ТВ»)
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