Томкинс – ключевой вариант «Авангарда», с вратарем ведутся активные переговоры («Хоккей без зрителей»)

Канадский вратарь «Фэрьестада» может перейти в «Авангард».

Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», голкипер является ключевым вариантом омской команды, с ним ведутся активные переговоры.

В текущем сезоне Томкинс провел 27 матчей в чемпионате Швеции ( ), отражая в среднем 90,8% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

В 2022 году он выступал за сборную Канады на Олимпиаде в Пекине и ЧМ по хоккею в Финляндии.

Контракт 28-летнего голкипера с «Фэрьестадом» действует до 2024 года, соглашение может быть досрочно расторгнуто в случае согласия сторон.

«Металлург», «Салават» и «Трактор» интересуются вратарем Томкинсом из «Фэрьестада» («Матч ТВ»)