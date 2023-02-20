Томкинс – ключевой вариант «Авангарда», с вратарем ведутся активные переговоры («Хоккей без зрителей»)

Теги возможные переходы чемпионат Швеции КХЛ Фэрьестад SHL Авангард Мэтт Томкинс Хоккей

Канадский вратарь «Фэрьестада» Мэтт Томкинс может перейти в «Авангард».

Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», голкипер является ключевым вариантом омской команды, с ним ведутся активные переговоры.

В текущем сезоне Томкинс провел 27 матчей в чемпионате Швеции (SHL), отражая в среднем 90,8% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

В 2022 году он выступал за сборную Канады на Олимпиаде в Пекине и ЧМ по хоккею в Финляндии.

Контракт 28-летнего голкипера с «Фэрьестадом» действует до 2024 года, соглашение может быть досрочно расторгнуто в случае согласия сторон.

«Металлург», «Салават» и «Трактор» интересуются вратарем Томкинсом из «Фэрьестада» («Матч ТВ»)

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Чачило
С учётом лимита в трех легионеров, вариант не самый подходящий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Beerfanidi
Это тот, что практически уже был подписан Динамо в прошлом году?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Тарлыков
С ума сошли что ли? На рынке есть Аликин и Кареев, а этот не сильнее Демченко и Мишурова. При лимите в три игрока приглашать такого посредственного на последнюю оставшуюся позицию?! Уж лучше Броадхерста продлить или праворукого защитника на большинство
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Викторович
Ответ keeper3991
Зачем он нам?? Отраженные 90.8, КН 2,57, хуже чем у Демченко 🤦🏻‍♂️нужно вытягивать Аликина или Серебрякова, тем более они свободные агенты после этого сезона
Вот и я об этом давно говорю, что лучше, чем Аликин и Серебряков кандидатов на пост основного голкипера Авангарда нет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Викторович
Ответ keeper3991
Зачем он нам?? Отраженные 90.8, КН 2,57, хуже чем у Демченко 🤦🏻‍♂️нужно вытягивать Аликина или Серебрякова, тем более они свободные агенты после этого сезона
Здравствуйте! Кто это вообще такой?! Впервые слышу о нем!)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
keeper3991
Зачем он нам?? Отраженные 90.8, КН 2,57, хуже чем у Демченко 🤦🏻‍♂️нужно вытягивать Аликина или Серебрякова, тем более они свободные агенты после этого сезона
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий