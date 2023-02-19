2 клуба КХЛ интересуются канадским вратарем Томкинсом из «Фэрьестада» (Metaratings)

2 клуба КХЛ интересуются канадским вратарем из «Фэрьестада».

По данным Metaratings, один из клубов находится в числе фаворитов текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.

Контракт 28-летнего голкипера с «Фэрьестадом» действует до 2024 года, соглашение может быть досрочно расторгнуто в случае согласия сторон.

В текущем сезоне Томкинс провел 27 матчей в чемпионате Швеции ( ), в которых отражал в среднем 90,8% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

В 2022 году он выступал за сборную на Олимпиаде в Пекине и ЧМ по хоккею в Финляндии.