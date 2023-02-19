2 клуба КХЛ интересуются канадским вратарем Томкинсом из «Фэрьестада» (Metaratings)

Теги возможные переходы Сборная Канады по хоккею чемпионат Швеции КХЛ Фэрьестад SHL Мэтт Томкинс Хоккей

2 клуба КХЛ интересуются канадским вратарем Мэттом Томкинсом из «Фэрьестада».

По данным Metaratings, один из клубов находится в числе фаворитов текущего Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Контракт 28-летнего голкипера с «Фэрьестадом» действует до 2024 года, соглашение может быть досрочно расторгнуто в случае согласия сторон.

В текущем сезоне Томкинс провел 27 матчей в чемпионате Швеции (SHL), в которых отражал в среднем 90,8% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

В 2022 году он выступал за сборную Канады на Олимпиаде в Пекине и ЧМ по хоккею в Финляндии. 

3 комментария

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yalyon
Ответ Игорь Климов
Авангард?
У Авангарда же полный комплект по легионерам
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мерседес-Бендзь
Третьяк недоволен...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Авангард?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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