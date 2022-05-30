Борис Майоров: «У финнов были фолы, которые судьи не замечали, а вот канадцам они ничего не прощали»

оценил судейство в финале ЧМ по хоккею 2022.

Финляндия выиграла турнир, победив Канаду (4:3 ОТ).

– Финляндия хоть и выиграла чемпионат, но сильнее своего соперника в финале не была. На исход матча сильно повлиял факт, что в третьем периоде канадцы потеряли основного вратаря.

Запасной голкипер у них, как выяснилось, вообще до этого ни одной минуты на чемпионате мира не сыграл, все время сидел в запасе. И вдруг его в третьем периоде финала, при равном счете, бросают в бой, когда команда в меньшинстве находится. Томкинс оказался не готов к такому уровню, два броска – два гола.

– Можно сказать, что финны взяли золото благодаря судейским ошибкам?

– В таком матче в принципе быть не должно, чтобы одна из команд постоянно получала численное преимущество, в два с лишним раза чаще соперников в большинстве играла. Слишком уж большая разница.

У финнов были фолы, которые судьи не замечали, а вот канадцам они ничего не прощали. Плюс финны этим численным перевесом великолепно пользовались – три шайбы из четырех в неравных составах забросили. Так что чемпион, конечно, есть чемпион, но безоговорочным его не назовешь, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Канада получила 3 удаления подряд в начале 3-го периода игры с Финляндией. Счет с 1:0 изменился на 1:2