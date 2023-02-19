«Металлург», «Салават» и «Трактор» интересуются вратарем Томкинсом из «Фэрьестада» («Матч ТВ»)
Минимум три клуба Востока интересуются канадским вратарем Мэттом Томкинсом из «Фэрьестада».
Как сообщает «Матч ТВ», одним из вариантов может стать «Металлург». Канадца рассматривают на замену Эдди Паскуале, который, вероятно, покинет клуб в межсезонье.
Также голкипером интересовались в «Салавате Юлаеве» и «Тракторе».
В текущем сезоне Томкинс провел 27 матчей в чемпионате Швеции (SHL), отражая в среднем 90,8% бросков при коэффициенте надежности 2,57.
В 2022 году он выступал за сборную Канады на Олимпиаде в Пекине и ЧМ по хоккею в Финляндии.
Контракт 28-летнего голкипера с «Фэрьестадом» действует до 2024 года, соглашение может быть досрочно расторгнуто в случае согласия сторон.
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