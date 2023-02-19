«Металлург», «Салават» и «Трактор» интересуются вратарем Томкинсом из «Фэрьестада» («Матч ТВ»)

Минимум три клуба Востока интересуются канадским вратарем из «Фэрьестада».

Как сообщает «Матч ТВ», одним из вариантов может стать « ». Канадца рассматривают на замену Эдди Паскуале, который, вероятно, покинет клуб в межсезонье.

Также голкипером интересовались в « » и « ».

В текущем сезоне Томкинс провел 27 матчей в чемпионате Швеции (SHL), отражая в среднем 90,8% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

В 2022 году он выступал за сборную Канады на Олимпиаде в Пекине и ЧМ по хоккею в Финляндии.

Контракт 28-летнего голкипера с «Фэрьестадом» действует до 2024 года, соглашение может быть досрочно расторгнуто в случае согласия сторон.