Роман Ротенберг: «Газпром» и Миллер постоянно поддерживают СКА. Мы обязаны показывать, что стремимся делать все возможное в каждой игре»

высказался о том, что СКА преодолел отметку в 100 очков.

– Сегодня СКА впервые с 2019 года преодолел отметку в 100 очков за регулярку. Что это значит для вас как для тренера?

– Все важно. Победы даются очень тяжело. С первой тренировки на сборах проделана огромная работа. Важно побеждать. Это заслуга всей команды – у нас отличный коллектив. Заслуга всего персонала, медицинского штаба, тренерского штаба, наших болельщиков, наших партнеров, которые нам помогают.

ПАО «Газпром» и лично Алексей Борисович Миллер постоянно поддерживают нас, и мы это чувствуем. Обязаны показывать, что стремимся делать все возможное в каждой смене, на каждой тренировке, в каждой игре. Стремимся оправдать доверие и доказать победами, как мы ценим то, что мы находимся в Петербурге, – сказал главный тренер СКА.

Клуб занимает первое место в таблице Запада, набрав 101 очко в 66 играх.