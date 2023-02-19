Роман Ротенберг: «Газпром» и Миллер постоянно поддерживают СКА. Мы обязаны показывать, что стремимся делать все возможное в каждой игре»

Теги СКА болельщики Газпром Алексей Миллер КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о том, что СКА преодолел отметку в 100 очков.

– Сегодня СКА впервые с 2019 года преодолел отметку в 100 очков за регулярку. Что это значит для вас как для тренера?

– Все важно. Победы даются очень тяжело. С первой тренировки на сборах проделана огромная работа. Важно побеждать. Это заслуга всей команды – у нас отличный коллектив. Заслуга всего персонала, медицинского штаба, тренерского штаба, наших болельщиков, наших партнеров, которые нам помогают.

ПАО «Газпром» и лично Алексей Борисович Миллер постоянно поддерживают нас, и мы это чувствуем. Обязаны показывать, что стремимся делать все возможное в каждой смене, на каждой тренировке, в каждой игре. Стремимся оправдать доверие и доказать победами, как мы ценим то, что мы находимся в Петербурге, – сказал главный тренер СКА.

Клуб занимает первое место в таблице Запада, набрав 101 очко в 66 играх.

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4 комментария

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Олег Мохов
Такое ощущение,что прочитал показания для Гааги
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dmitriy1981
Ответ продавец-пипец
Золотые слова :"мы должны показывать"!!!Может после этого и бабло тебе, еврейбергсраный, показывать, а не платить??!!
да я думаю, Ротенбергу зарплата и не нужна особо
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
продавец-пипец
Золотые слова :"мы должны показывать"!!!Может после этого и бабло тебе, еврейбергсраный, показывать, а не платить??!!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Симонов
Роман-лизунец,сложно что-то добавить к этому интервью.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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