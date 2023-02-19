Ротенберг о 4:1 с «Трактором»: «Одна пропущенная шайба – это много. Сами создали себе проблемы удалениями. Поработаем над этим»

Теги СКА Трактор КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с «Трактором» (4:1).

«Ребята молодцы, выполнили установку, сыграли на команду. Понимали, что соперник будет делать все возможное, чтобы вырвать победу. Понимали, что будет тяжело.

«Трактор» – сильный соперник, там и сборники играют. Очень сильная команда, нам было непросто, соперник хотел выиграть.

Улучшили дисциплину, почти не допустили ошибок. Нужно убрать лишние удаления, это наши резервы. Добавили в атаке, забили хорошие голы, но можем забивать еще больше.

Конечно, одна пропущенная шайба – это много, лучше вообще не пропускать и не удаляться. Мы сами создали себе проблемы удалениями. Поработаем над этим», – сказал главный тренер СКА.

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6 комментариев

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вован63
Мания величия!
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Денис Кравцов
Ответ k0ks
одна пропущенная много. 0 пропущенных - мало. Л - логика
Железная
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Vadoniy
Типа трактор настолько жалок, что от него даже одеу пропустить зашкварно?)) Или что хотел сказать?)
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k0ks
одна пропущенная много. 0 пропущенных - мало.
Л - логика
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Bartez1986
Лучше вообще не пропускать - Йозе выдал базу.
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андрэ
хорошая команда, просто отличная команда, но одна пропущенная от нее шайба плохо...Рома ты либо к красивым либо к умным
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