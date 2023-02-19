Ротенберг о 4:1 с «Трактором»: «Одна пропущенная шайба – это много. Сами создали себе проблемы удалениями. Поработаем над этим»

прокомментировал победу в матче с « » (4:1).

«Ребята молодцы, выполнили установку, сыграли на команду. Понимали, что соперник будет делать все возможное, чтобы вырвать победу. Понимали, что будет тяжело.

«Трактор» – сильный соперник, там и сборники играют. Очень сильная команда, нам было непросто, соперник хотел выиграть.

Улучшили дисциплину, почти не допустили ошибок. Нужно убрать лишние удаления, это наши резервы. Добавили в атаке, забили хорошие голы, но можем забивать еще больше.

Конечно, одна пропущенная шайба – это много, лучше вообще не пропускать и не удаляться. Мы сами создали себе проблемы удалениями. Поработаем над этим», – сказал главный тренер .