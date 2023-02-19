Святослав Гребенщиков: «Бороду к плей-офф буду отращивать, чтобы была до колен»

заявил, что к плей-офф будет отращивать бороду до колен.

Нападающий СКА высказался после матча с « » (4:1).

«Хорошая подготовка к плей-офф. В каждом матче готовимся к играм на вылет. «Трактор» навязал нам хорошую игру, им терять больше нечего. Интересно было и нам, и болельщикам. Моя шайба – ситуативная, соперник где‑то расслабился. Так получилось по ситуации, убежали.

Чемпионат получился нелегким, было много игр, практически через день. Надо правильно восстанавливаться, работать над физической формой.

Бороду к плей-офф буду отращивать, чтобы была до колен. В плей-офф будет другая игра, все это понимают. особо не праздновали. Считаю, что у такой команды так и должно быть», – сказал нападающий СКА.