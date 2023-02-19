Святослав Гребенщиков: «Бороду к плей-офф буду отращивать, чтобы была до колен»

Теги СКА Трактор КХЛ Кубок Гагарина Кубок Континента Святослав Гребенщиков Матч ТВ стиль Хоккей

Святослав Гребенщиков заявил, что к плей-офф будет отращивать бороду до колен.

Нападающий СКА высказался после матча с «Трактором» (4:1). 

«Хорошая подготовка к плей-офф. В каждом матче готовимся к играм на вылет. «Трактор» навязал нам хорошую игру, им терять больше нечего. Интересно было и нам, и болельщикам. Моя шайба – ситуативная, соперник где‑то расслабился. Так получилось по ситуации, убежали.

Чемпионат получился нелегким, было много игр, практически через день. Надо правильно восстанавливаться, работать над физической формой.

Бороду к плей-офф буду отращивать, чтобы была до колен. В плей-офф будет другая игра, все это понимают. Кубок Континента особо не праздновали. Считаю, что у такой команды так и должно быть», – сказал нападающий СКА.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
крок 58
Ответ Andrei Budei
а борода как то влияет на результаты ?
Конечно! И на результат команды и результативность и на личную статистику!!
Клюшка даже не так важна как борода!!!
Лезвия Коньков могут быть затуплены!
Но борода должна быть!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrei Budei
а борода как то влияет на результаты ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Нифига у него колени высоко расположены😁
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий