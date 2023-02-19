Гатиятулин о том, в чем «Трактору» надо добавить, чтобы попасть в плей-офф: «В реализации. Моменты создаем, но не хватает точности»

Теги СКА Трактор КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Анвар Гатиятулин высказался после матча против СКА (1:4).

– Первый период начали робко. Дали много пространства сопернику. Не хватало уверенности и спортивной наглости. Добавили в движении и начали находить пути к воротам соперника, создавали моменты, но подвела реализация. По самоотдаче вопросов нет, по содержанию игры – есть вопросы. Будем разбираться.

– В каких компонентах «Трактору» надо добавить, чтобы попасть в плей-офф?

– В реализации. Моменты создаем, но не хватает точности в последнем пасе или в завершающем броске. Нужно верить в себя и в партнера, навязывать сопернику свой хоккей.

– Какое психологическое состояние у команды?

– Цена ошибки возрастает. Есть давление. Разговариваем с ребятами. Давление будет присутствовать всегда, но оно не должно перехлестывать. Надо проявлять волю и характер, тогда будем выглядеть более уверенно.

– Удалось установить причину неудачной игры «Трактора» в регулярном чемпионате?

– В прессе писали многое, мы на это не обращали внимание. Были свои сложности, у нас ушли практически все лидеры команды. У нас молодые вратари. Мы потеряли свои очки, которые должны были брать. Это наложило отпечаток, – сказал главный тренер «Трактора».

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
strashnov
Раньше надо было добавлять. Я не знаю, что ложно произойти чтобы Нефтехимик упустил бы последние игры. Трактор в плей офф не попадает. Надо было выигрывать у СКА.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рамис Зарипов
Анвар посмотри на состав, посчитай бюджет . Лидеры у него покинули клуб а у других нет?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex the brave
Было бы смешно, если бы вы при игре в хоккей не создавали моменты, цирк просто.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Сорокин
Ответ ненадолго
... не в обиду Нефтехимику, но если он будет играть так, как играл в Омске прошлый матч, то ему будет крайне сложно даже минимум очков зацепить. Тем более что Сочи и китайцы играют в удовольствие, ничего не давит, а могут ещё и ништяки подкинуть какие-нибудь
У нефтехимика последние игры дома,а дома они хорошо играют.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shinco
Трактор играл очень достойно 👍
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ненадолго
Ответ Андрей Сорокин
Их теперь уже ничего не спасёт.Нефтехимик будет рвать и метать,тем более соперники у них не ахти какие не в обиду будет им сказано.
... не в обиду Нефтехимику, но если он будет играть так, как играл в Омске прошлый матч, то ему будет крайне сложно даже минимум очков зацепить. Тем более что Сочи и китайцы играют в удовольствие, ничего не давит, а могут ещё и ништяки подкинуть какие-нибудь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Сорокин
Ответ Приорат70
Для попадания в плей-офф надо добавить уже не Трактору, а деньжат соперникам Нефтехимика 😎
Их теперь уже ничего не спасёт.Нефтехимик будет рвать и метать,тем более соперники у них не ахти какие не в обиду будет им сказано.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Приорат70
Для попадания в плей-офф надо добавить уже не Трактору, а деньжат соперникам Нефтехимика 😎
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мик джагер
Наверное тренеру придется покинуть Трактор .....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Балалаев
Надо проявить волю и характер! Молодцы проявили пропустили 4 а не 9 как в прошлой игре.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий