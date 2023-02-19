«Куньлунь» ведет переговоры о выступлении на арене Государственного дворца спорта Пекина

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«Куньлунь» ведет переговоры о выступлении на арене Государственного дворца спорта Пекина.

Китайский клуб вступил в КХЛ в 2016 году. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса команда переехала в Мытищи, где с тех пор и выступает. 

«Если говорить о следующем сезоне, то клуб по-прежнему рассчитывает вернуться в Пекин. Олимпийские игры 2022 года значительно расширили возможности, в городе достаточно хоккейной инфраструктуры самого высокого уровня.

На данный момент ведутся переговоры о выступлении клуба на арене Государственного дворца спорта Пекина. В качестве резервных вариантов рассматриваются проверенные «Арена Шоуган» и «Кадиллак Арена». Клуб предпринимает все усилия, чтобы решить это вопрос до 31 марта, мы находимся в постоянном диалоге с КХЛ», – сообщили в пресс-службе клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Государственный дворец спорта Пекина был открыт в 2007 году. К зимним Олимпийским играм 2022 года он был перестроен под хоккей с шайбой. Арена приняла большинство матчей хоккейного турнира Олимпиады, включая финал. Ее вместимость составляет 18 тысяч зрителей.

«Куньлуню» разрешат играть в Китае, если клубы КХЛ смогут свободно прилететь в Пекин без дополнительных пересадок

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1 комментарий

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Bashibuzuck
Да хоть на Красной Площади, никому не нужен этот Кунлунь
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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