КХЛ может начать учитывать личные бонусы под потолком зарплат со следующего сезона

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В КХЛ могут начать учитывать личные бонусы под потолком зарплат.

Это правило может вступить в силу со следующего сезона, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Окончательное решение будет принято на заседании совета директоров лиги.

Сейчас под потолок зарплат (900 миллионов рублей) не попадают 20 процентов бонусов от контракта каждого игрока, а также бонусы за попадание в топ-3 бомбардиров, снайперов, результативных защитников и самых полезных игроков.

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15 комментариев

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marshal .masha
Ответ Сергей Лепехин
Армейский Газпром будет с проблемами
И не только они)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Смысл убирать личные, если оставят командные?
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Хесус НаваС
Ответ Сергей Крижанов
Я не пойму...откуда столько денег. Второе если это деньги честные и частные пусть люди вкладываются
Все бюджетники
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Крижанов
Я не пойму...откуда столько денег. Второе если это деньги честные и частные пусть люди вкладываются
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
арегон
Ответ bailen
Лимит понизить до 600 и четкие правила по бонусам для всей лиги. Торпедо в этом году доказало, что и с 300 лимонами можно играть и создавать конкуренцию мешкам.
А потом удивляемся почему вся талантливая молодежь сразу в НХЛ сваливает)
+3
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vladimirmonomah
Надо расписывать и регламентировать все виды личных бонусов. Например, сколько сезонов в лиге должен провести игрок, чтобы в контракте был пункт о запрете на перемещение, чтобы контракт был полностью гарантирован, количество однолетних контрактов за 3 последних сезона, количество однолетних контрактов без опции клуба на продление и т.д. Чтобы в конечном счёте любой контракт выглядел, как некая формула 2QFV8A001 и с погрешностью в 15% любой человек мог высчитать сумму соглашения.
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Кеша
Ответ Евгений Мешков
это часть борьбы за админресурс. влияние, авторитет, борьба кланов. власть ценит людей, которые умеют решать проблемы и добиваться своего. даже в игре. таких она приближает. лузеров отталкивает. поэтому у нас в хоккее все очень серьезные.
Не совсем так . Но доля правды есть.
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-1
-1
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bailen
Лимит понизить до 600 и четкие правила по бонусам для всей лиги. Торпедо в этом году доказало, что и с 300 лимонами можно играть и создавать конкуренцию мешкам.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Мешков
Ответ Кеша
У меня такое ощущение , что в КХЛ идет борьба денежных мешков . Сначала одни нагибают других , потом наоборот .
это часть борьбы за админресурс. влияние, авторитет, борьба кланов. власть ценит людей, которые умеют решать проблемы и добиваться своего. даже в игре. таких она приближает. лузеров отталкивает. поэтому у нас в хоккее все очень серьезные.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Russ Ivan
Э, а кто тогда в СКА будет играть?
0
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
У меня такое ощущение , что в КХЛ идет борьба денежных мешков . Сначала одни нагибают других , потом наоборот .
+1
-1
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Bashibuzuck
Нихрена не понятно, но очень интересно
Часто клубы дают игрокам большие бонусы чтоб попасть в потолок, например у Радулова зарплата 90 миллионов, но если он попадёт в топ-3 бомбардиров он получит ещё 80,но они не пойдут в платежку и многие клубы используют эту лазейку чтоб завлечь топ игроков и влезть в потолок
+8
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+8
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Darkhan Darkhan
Либо уберите,либо жёстко регламентируйте
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0
0
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Сергей Лепехин
Армейский Газпром будет с проблемами
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Нихрена не понятно, но очень интересно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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