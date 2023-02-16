КХЛ может начать учитывать личные бонусы под потолком зарплат со следующего сезона

В могут начать учитывать личные бонусы под потолком зарплат.

Это правило может вступить в силу со следующего сезона, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Окончательное решение будет принято на заседании совета директоров лиги.

Сейчас под потолок зарплат (900 миллионов рублей) не попадают 20 процентов бонусов от контракта каждого игрока, а также бонусы за попадание в топ-3 бомбардиров, снайперов, результативных защитников и самых полезных игроков.