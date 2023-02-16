Буцаев о 5:1 с «Куньлунем»: «В 1-м периоде создали достаточно много моментов, не смогли реализовать. Потом количество перешло в качество»

Главный тренер « » высказался о победе над « ».

Команда из Подольска выиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

«Ребят с хорошей победой. Огромная благодарность за поддержку болельщикам.

По игре: в первом периоде создали достаточно много моментов, не смогли реализовать, но потом количество перешло в качество. Соперник пытался играть активно, ловить нас на контратаках и воспользовался нашей ошибкой в первом периоде, поэтому на первый перерыв ушли с ничейным результатом. Молодцы, что правильно отреагировали на ситуацию, продолжали создавать моменты и количество перешло в качество.

После первого периода особо менять было нечего, нужно просто было реализовывать свои моменты. Быть более хладнокровными, действовать быстрее. Повторюсь, мы и в первом периоде создали достаточно моментов, не сумели использовать. Потом два наших игрока ошиблись в защите, не разобрались. У нас два равноценных голкипера и будем выбирать основного, когда уже начнется плей-офф», – сказал Буцаев.