Гарет Хант: «Назаров придавал игре «Сочи» огня и страсти. Поэтому его подопечные часто дрались»

Гарет Хант высказался о драках в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Нынешняя КХЛ не очень и богата на тафгаев, сейчас вы являетесь наиболее ярко выраженным представителем этого амплуа. Как сложилось, что вы начали драться на льду?

– Моя роль заключается в том, что я являюсь энергичным игроком, который бьется за своих партнеров по команде и придает им больше энергии.

– Многие ваши коллеги по амплуа дополнительно занимаются боксом или другими единоборствами. Эта история про вас?

– Да, я занимаюсь боксом с юности, практически с детства.

– Не так давно у нас в лиге была бойцовская команда в ХК « ». Ваше мнение о ней?

– У них молодая и энергичная команда с кучей интересных и юных ребят. Там есть талантливые хоккеисты наподобие , которые играют в энергичный хоккей в каждом матче. Незавидное положение в турнирной таблице не отражает уровня их игры.

Когда Андрей Назаров возглавлял команду, он придавал ее игре огня и страсти. Поэтому его подопечные часто дрались. Когда мы с ними играли в начале сезона, был момент, когда кто-то из них прыгнул сзади на меня. Но я спокойно это воспринял.

– Почему, на ваш взгляд, институт тафгаев в наше время становится более редким на интересных бойцов?

– Игра меняется. Она становится быстрее, а правила – более жесткими. Я и сам стараюсь как можно больше просто играть и кататься. Меня трудно назвать игроком оборонительного плана. Хоккей меняется, сейчас тебе нужно прежде всего быть хорошим игроком, а уже потом – уметь драться, – сказал нападающий « ».