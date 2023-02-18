ЦСКА интересен Аликин. Вратарь «Амура» станет свободным агентом 1 мая
Вратарь «Амура» Евгений Аликин может сменить команду по окончании сезона.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 28-летний игрок может пополнить состав ЦСКА. Армейцы заинтересованы в том, чтобы основным голкипером был российский хоккеист, и Аликин рассматривается в качестве одного из главных вариантов.
Контракт Евгения с «Амуром» рассчитан до 1 мая. В текущем сезоне он провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 38 матчей и пропустил 71 шайбу.
Подробно со статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.
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