ЦСКА интересен Аликин. Вратарь «Амура» станет свободным агентом 1 мая

Вратарь « » может сменить команду по окончании сезона.

Как сообщает « », 28-летний игрок может пополнить состав . Армейцы заинтересованы в том, чтобы основным голкипером был российский хоккеист, и Аликин рассматривается в качестве одного из главных вариантов.

Контракт Евгения с «Амуром» рассчитан до 1 мая. В текущем сезоне он провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 38 матчей и пропустил 71 шайбу.

Подробно со статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.