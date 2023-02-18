ЦСКА интересен Аликин. Вратарь «Амура» станет свободным агентом 1 мая

Теги ЦСКА Амур возможные переходы КХЛ Евгений Аликин Спорт-Экспресс Хоккей

Вратарь «Амура» Евгений Аликин может сменить команду по окончании сезона.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 28-летний игрок может пополнить состав ЦСКА. Армейцы заинтересованы в том, чтобы основным голкипером был российский хоккеист, и Аликин рассматривается в качестве одного из главных вариантов.

Контракт Евгения с «Амуром» рассчитан до 1 мая. В текущем сезоне он провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 38 матчей и пропустил 71 шайбу.

Подробно со статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.

3 комментария

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ruslan.ufa
У всех контракты до 30 апреля, а у него до 1 мая ) вот что значит дальний восток
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Иван Буренков
На Аликина будет большой спрос! С нынешним лимитом и обстановкой в мире,он показывает отличную игру в КХЛ.
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Габорик
Через год у команды в Северодвинске будет классный тандем вратарей :)
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