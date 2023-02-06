Тренер вратарей «Адмирала» о популярности россиян в НХЛ: «Изменилась методика тренировок в России. Ребятам дают правильные знания, техническую базу»

Тренер вратарей « » в интервью Sports.ru ответил на вопрос о дефиците вратарей в КХЛ.

– Часто смотрите НХЛ?

– Отдельные матчи или нарезки с российскими вратарями. В большей степени, конечно, слежу за КХЛ, поскольку матчи идут через день, и надо быть всегда в курсе того, что происходит.

– Можно что-то почерпнуть для себя вот так, издалека?

– Конечно, но надо же не просто брать, а анализировать и смотреть – что подойдет именно под твою концепцию. Все-таки НХЛ и КХЛ сильно отличаются и по скоростям, и по манере игры. Так что надо брать с умом, нельзя тупо копировать.

– Почему наши вратари там сейчас настолько популярны?

– Потому что за последние 10-15 лет очень сильно изменилась методика тренировок в России. Стало появляться много молодых перспективных ребят, которым дают правильные знания, техническую базу. И они доказывают, что действительно одни из лучших.

– Несмотря на успехи наших вратарей в НХЛ, считается, что в КХЛ, наоборот, наблюдается некоторый вратарский кризис. Согласны?

– Я бы не сказал, что совсем кризис. Конечно, с учетом того, что многие легионеры уехали, да, определенный дефицит российских вратарей есть.

Но если посмотреть на это с другой стороны, я думаю, что есть и много молодых перспективных ребят, которые играют, например, в ВХЛ и ждут своего шанса.

Так что, думаю, эта ситуация изменится в ближайшие годы – эти ребята выйдут на уровень КХЛ, и все будет нормально.

– Кто, по-вашему, лучший вратарь КХЛ прямо сейчас?

– Знаете, вот именно сейчас я бы не стал говорить, кто лучше. Но, по моему мнению, на лидирующие позиции выходят российские вратари. Не могу сказать, что какие-то легионеры сейчас ярко играют в КХЛ.

– Может быть, пару фамилий не лучших, а тех, кто хороший уровень показывает?

– приятно удивляет в Питере, в Новосибирске, на протяжении многих лет показывает стабильный уровень в «Амуре». Очень рад за .

– А кто вообще лучший вратарь из России?

– Сейчас у нас целая плеяда молодых вратарей в НХЛ. Наверное, не открою никакой тайны: Василевский, Шестеркин, Сорокин, – сказал Юрий Ключников.

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