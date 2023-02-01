Епанчинцев о большинстве «Амура»: «Где-то нам не хватает творческого подхода. Бывает, одна подкидочка переворачивает игру в твою пользу»

Теги Сибирь Амур Вадим Епанчинцев КХЛ Иван Николишин Янис Калниньш Евгений Аликин Хоккей

Вадим Епанчинцев прокомментировал победу в матче против «Сибири» (3:0).

«С нашей стороны было огромное желание победить. Забили голы в равных составах, справились с хорошим большинством соперника. Сыграли рационально.

Практически шестой матч через день, физическое состояние тяжелое. Но ребята бьются, спасибо им за это.

Николишину дали отдохнуть, в следующем матче увидим его, в нынешних условиях освежать состав необходимо. Аликин? Здесь тренер вратарей решает. Повреждений у него нет, все нормально.

Почему меньшинство работает, а большинство нет? Были матчи, в которых большинство работало, но все же соперники готовятся, просматривают. Где-то нам не хватает творческого подхода. Бывает, одна подкидочка переворачивает игру в большинстве в твою пользу.

Удаления в конце? Переизбыток эмоций, хотели дать вратарю ноль. У Яниса [Калниньша] сегодня первый «сухарь», уже поздравили его», – сказал главный тренер «Амура».

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1 комментарий

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Niko [Ars]
"а бывает, что одна закидочка" - добавил некий Евгений
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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