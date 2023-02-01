Епанчинцев о большинстве «Амура»: «Где-то нам не хватает творческого подхода. Бывает, одна подкидочка переворачивает игру в твою пользу»
Вадим Епанчинцев прокомментировал победу в матче против «Сибири» (3:0).
«С нашей стороны было огромное желание победить. Забили голы в равных составах, справились с хорошим большинством соперника. Сыграли рационально.
Практически шестой матч через день, физическое состояние тяжелое. Но ребята бьются, спасибо им за это.
Николишину дали отдохнуть, в следующем матче увидим его, в нынешних условиях освежать состав необходимо. Аликин? Здесь тренер вратарей решает. Повреждений у него нет, все нормально.
Почему меньшинство работает, а большинство нет? Были матчи, в которых большинство работало, но все же соперники готовятся, просматривают. Где-то нам не хватает творческого подхода. Бывает, одна подкидочка переворачивает игру в большинстве в твою пользу.
Удаления в конце? Переизбыток эмоций, хотели дать вратарю ноль. У Яниса [Калниньша] сегодня первый «сухарь», уже поздравили его», – сказал главный тренер «Амура».
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