Епанчинцев о большинстве «Амура»: «Где-то нам не хватает творческого подхода. Бывает, одна подкидочка переворачивает игру в твою пользу»

прокомментировал победу в матче против « » (3:0).

«С нашей стороны было огромное желание победить. Забили голы в равных составах, справились с хорошим большинством соперника. Сыграли рационально.

Практически шестой матч через день, физическое состояние тяжелое. Но ребята бьются, спасибо им за это.

дали отдохнуть, в следующем матче увидим его, в нынешних условиях освежать состав необходимо. Аликин? Здесь тренер вратарей решает. Повреждений у него нет, все нормально.

Почему меньшинство работает, а большинство нет? Были матчи, в которых большинство работало, но все же соперники готовятся, просматривают. Где-то нам не хватает творческого подхода. Бывает, одна подкидочка переворачивает игру в большинстве в твою пользу.

Удаления в конце? Переизбыток эмоций, хотели дать вратарю ноль. У Яниса [ ] сегодня первый «сухарь», уже поздравили его», – сказал главный тренер « ».