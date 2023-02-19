ЦСКА опроверг интерес к Аликину: «Переговоры не велись и не ведутся. Интереса не проявлено не было»
ЦСКА опроверг интерес к вратарю «Амура» Евгению Аликину.
«Несмотря на появляющиеся в СМИ новости о возможном подписании голкипера Евгения Аликина московским клубом, переговоры не велись и не ведутся.
Интереса со стороны ЦСКА проявлено не было», – говорится в телеграм-канале армейцев.
Контракт 28-летнего вратаря с «Амуром» рассчитан до 1 мая. Он может стать неограниченно свободным агентом. Со статистикой Аликина в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.
А Спортс на подкормке у Хайруллина что ли, раз весь бред из его телеграмма транслирует? ))