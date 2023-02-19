ЦСКА опроверг интерес к Аликину: «Переговоры не велись и не ведутся. Интереса не проявлено не было»

Теги ЦСКА Амур возможные переходы КХЛ Евгений Аликин Хоккей

ЦСКА опроверг интерес к вратарю «Амура» Евгению Аликину.

«Несмотря на появляющиеся в СМИ новости о возможном подписании голкипера Евгения Аликина московским клубом, переговоры не велись и не ведутся.

Интереса со стороны ЦСКА проявлено не было», – говорится в телеграм-канале армейцев. 

Контракт 28-летнего вратаря с «Амуром» рассчитан до 1 мая. Он может стать неограниченно свободным агентом. Со статистикой Аликина в текущем сезоне можно ознакомиться здесь

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4 комментария

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Mikl_5555
На слухах о переходи аликина полмесяца мариновали на лавке..
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Эд..19
Ну могли бы и не отвечать собирателю всех слухов КХЛ ))) Велика честь ! И так было понятно - по автору вброса, - что это утка )
А Спортс на подкормке у Хайруллина что ли, раз весь бред из его телеграмма транслирует? ))
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Кот Ученый
Ответ urec18@mail.ru
Не такой он и не пробиваемый, четыре от Ак Барса сегодня пустил
вот именно а роналду отстоял бы на ноль поймите люди откройте глаза роналду и в хоккее топ это научно доказано
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
urec18@mail.ru
Не такой он и не пробиваемый, четыре от Ак Барса сегодня пустил
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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