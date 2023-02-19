ЦСКА опроверг интерес к Аликину: «Переговоры не велись и не ведутся. Интереса не проявлено не было»

ЦСКА опроверг интерес к вратарю « » Евгению Аликину.

«Несмотря на появляющиеся в СМИ новости о возможном подписании голкипера московским клубом, переговоры не велись и не ведутся.

Интереса со стороны проявлено не было», – говорится в телеграм-канале армейцев.

Контракт 28-летнего вратаря с «Амуром» рассчитан до 1 мая. Он может стать неограниченно свободным агентом. Со статистикой Аликина в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.