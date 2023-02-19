Билялетдинов о 4:0 с «Амуром»: «Ребята со своей задачей справились, мы сделали что хотели»

прокомментировал победу в матче с « » (4:0).

– Прежде всего, хочу поблагодарить наших болельщиков, которые были сегодня в Хабаровске, и во Владивостоке они с нами были. Большое им спасибо за поддержку, мы ее видели и чувствовали.

Что касается игры, ребята со своей задачей справились, мы сделали что хотели. Игра, понятно, была очень важная и для нас, и для «Амура». Но мы свою задачу выполнили.

– Насколько было тяжело найти силы сегодня, играя второй матч за два дня?

– В принципе, у нас такое впервые, давно не играли здесь спаренные матчи. Но ребята молодцы, они хорошо подготовились, в том числе психологически – отнеслись к этому очень серьезно, так что это заслуга ребят, – сказал главный тренер «Ак Барса».

«Ак Барс» – лучший клуб Востока в регулярке (официально)! Обыграл «Амур» и почти исключил поездку в Хабаровск в плей-офф