Питер Лавиолетт: «Овечкин – важная часть команды. Мы должны двигаться вперед, побеждать ради Алекса»

Теги Вашингтон Питер Лавиолетт Александр Овечкин НХЛ NHL Stadium Series Хоккей

Питер Лавиолетт считает Александра Овечкина важной частью «Вашингтона».

Ранее Овечкин покинул расположение клуба. 15 февраля нападающий сообщил, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.

Главный тренер «Кэпиталс» высказался в преддверии матча на открытом воздухе против «Каролины».

«Каждый парень должен внести свой вклад и сделать немного больше. Нет никаких сомнений в том, что мы бы хотели, чтобы Алекс был здесь. Он важная часть нашей команды, важная составляющая успеха.

Но мы по-прежнему должны двигаться вперед, мы должны выигрывать матчи, чтобы наша организация поднималась в турнирной таблице. Мы должны побеждать ради Алекса, которого здесь нет. Я думаю, парни это знают», – сказал главный тренер «Вашингтона».

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2 комментария

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Alex Rastrelli
Ответ BuTaJIbKa
Питер Лавиолетт считает Александра Овечкина важной частью «Вашингтона». __---__-__---__ А кто-то считает по-другому?
Всякие латентные психологи и иже с ними.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BuTaJIbKa
Питер Лавиолетт считает Александра Овечкина важной частью «Вашингтона».

__---__-__---__

А кто-то считает по-другому?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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