Питер Лавиолетт: «Овечкин – важная часть команды. Мы должны двигаться вперед, побеждать ради Алекса»
Питер Лавиолетт считает Александра Овечкина важной частью «Вашингтона».
Ранее Овечкин покинул расположение клуба. 15 февраля нападающий сообщил, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.
Главный тренер «Кэпиталс» высказался в преддверии матча на открытом воздухе против «Каролины».
«Каждый парень должен внести свой вклад и сделать немного больше. Нет никаких сомнений в том, что мы бы хотели, чтобы Алекс был здесь. Он важная часть нашей команды, важная составляющая успеха.
Но мы по-прежнему должны двигаться вперед, мы должны выигрывать матчи, чтобы наша организация поднималась в турнирной таблице. Мы должны побеждать ради Алекса, которого здесь нет. Я думаю, парни это знают», – сказал главный тренер «Вашингтона».
Умер папа Овечкина. Александр называл его самым близким другом
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А кто-то считает по-другому?