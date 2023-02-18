Питер Лавиолетт: «Овечкин – важная часть команды. Мы должны двигаться вперед, побеждать ради Алекса»

считает важной частью «Вашингтона».

Ранее Овечкин покинул расположение клуба. 15 февраля нападающий сообщил, что его отец Михаил ушел из жизни в возрасте 71 года.

Главный тренер «Кэпиталс» высказался в преддверии матча на открытом воздухе против «Каролины».

«Каждый парень должен внести свой вклад и сделать немного больше. Нет никаких сомнений в том, что мы бы хотели, чтобы Алекс был здесь. Он важная часть нашей команды, важная составляющая успеха.

Но мы по-прежнему должны двигаться вперед, мы должны выигрывать матчи, чтобы наша организация поднималась в турнирной таблице. Мы должны побеждать ради Алекса, которого здесь нет. Я думаю, парни это знают», – сказал главный тренер « ».

Умер папа Овечкина. Александр называл его самым близким другом