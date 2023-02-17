«Восхищаюсь Овечкиным, нравится Кросби, Проворов – классный защитник. Болт – феномен». Скопинцев о любимых спортсменах не из футбола

Теги Питтсбург Филадельфия Вашингтон премьер-лига Россия Сидни Кросби Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ Усэйн Болт Евгения Медведева Иван Проворов Дмитрий Скопинцев Хоккей

Дмитрий Скопинцев назвал любимых спортсменов вне футбола.

– Есть ли у тебя любимый спортсмен не из футбола?

– Если брать хоккей, то восхищаюсь Александром Овечкиным. Также нравится Сидни Кросби, в «Филадельфии» сейчас играет классный защитник Иван Проворов.

В теннисе мне нравился Бьорн Борг, смотрел про него фильм – эдакий всемогущий победитель. В легкой атлетике Усэйн Болт – настоящий феномен, – сказал защитник футбольного «Динамо» в интервью двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

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2 комментария

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Кеша
А мне нравится наш Дмитрий Скопинцев !
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zenitprotivspama
тема сисек не раскрыта.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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