«Восхищаюсь Овечкиным, нравится Кросби, Проворов – классный защитник. Болт – феномен». Скопинцев о любимых спортсменах не из футбола

назвал любимых спортсменов вне футбола.

– Есть ли у тебя любимый спортсмен не из футбола?

– Если брать хоккей, то восхищаюсь . Также нравится , в «Филадельфии» сейчас играет классный защитник .

В теннисе мне нравился Бьорн Борг, смотрел про него фильм – эдакий всемогущий победитель. В легкой атлетике Усэйн Болт – настоящий феномен, – сказал защитник футбольного « » в интервью двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.