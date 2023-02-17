«Восхищаюсь Овечкиным, нравится Кросби, Проворов – классный защитник. Болт – феномен». Скопинцев о любимых спортсменах не из футбола
Дмитрий Скопинцев назвал любимых спортсменов вне футбола.
– Есть ли у тебя любимый спортсмен не из футбола?
– Если брать хоккей, то восхищаюсь Александром Овечкиным. Также нравится Сидни Кросби, в «Филадельфии» сейчас играет классный защитник Иван Проворов.
В теннисе мне нравился Бьорн Борг, смотрел про него фильм – эдакий всемогущий победитель. В легкой атлетике Усэйн Болт – настоящий феномен, – сказал защитник футбольного «Динамо» в интервью двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.
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