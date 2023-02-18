Козлов о матче с «Сибирью»: «Много позитивных моментов. С первой до последней минуты играли в наш хоккей»

Теги Салават Юлаев Сибирь Виктор Козлов КХЛ Андрей Кареев Илья Ежов Хоккей

Виктор Козлов высказался после матча против «Сибири» (1:2 Б).

– Хорошая игра. Много позитивных моментов. Играли с командой, которая хорошо обороняется, контратакует, у них хорошее большинство. С первой до последней минуты играли в наш хоккей. Прессинговали, создавали моменты. Жаль, что не получилось забить в большинстве.

– Как выбирали вратаря на матч? Кареев неплохо провел выезд, но поставили Ежова. Подготовка к плей-офф?

– В том числе. Андрей хорошо играл. Сегодня Илья себя тоже проявил, сделал несколько ключевых сэйвов. Будем думать, кто сыграет дальше.

– С большинством остаются проблемы, а это ключевой элемент в плей-офф. Не боитесь за место своего коллеги, который отвечает за большинство?

– Это моя работа тоже. Мы все делаем вместе. Большинство будет иметь важное значение. Будем работать, будем тренироваться.

– Есть ощущение, что некоторые игроки недостаточно горят в играх.

– У нас нет равнодушных. Ребята выходят и отдаются полностью на площадке.

– Заглядываете в таблицу. Будете выбирать соперника?

– Такого нет. Стараемся сконцентрироваться на нашей игре, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

«Сибирь» прервала серию поражений из 4 матчей. «Салават» проиграл впервые за 6 игр

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6 комментариев

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Михаил Барвинский
В свой хоккей Салават играл в предыдущем матче, в Омске, но только не сегодня, единственный момент могу предположить, что уже под нагрузками перед плей-офф команда.
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dadau88
Свой хоккей это возить говно по площадке
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+2
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Михаил Барвинский
Ответ Ильнур Муллагалиев
Согласен, не реализовали свои моменты
И не без своих стараний при чем!!! Спокойно можно было выйграть, шансов и моментов море было, но желания не было...
+1
0
+1
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Ильнур Муллагалиев
Ответ Ачиваков Марат
Виктор Николаевич! Мне одному показалось, что матч слили? Вы считаете, что команда сегодня играла? Ну тогда извините, с такой игрой в плей офф делать нечего.
Согласен, не реализовали свои моменты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Барвинский
Ответ Ачиваков Марат
Виктор Николаевич! Мне одному показалось, что матч слили? Вы считаете, что команда сегодня играла? Ну тогда извините, с такой игрой в плей офф делать нечего.
Сегодня, да слили в легонькую!!! А в плей-офф конечно будут биться, на кого бы не вышли, но на Дальний Восток ехать не хотят!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ачиваков Марат
Виктор Николаевич! Мне одному показалось, что матч слили? Вы считаете, что команда сегодня играла? Ну тогда извините, с такой игрой в плей офф делать нечего.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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