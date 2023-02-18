Козлов о матче с «Сибирью»: «Много позитивных моментов. С первой до последней минуты играли в наш хоккей»

высказался после матча против « » (1:2 Б).

– Хорошая игра. Много позитивных моментов. Играли с командой, которая хорошо обороняется, контратакует, у них хорошее большинство. С первой до последней минуты играли в наш хоккей. Прессинговали, создавали моменты. Жаль, что не получилось забить в большинстве.

– Как выбирали вратаря на матч? Кареев неплохо провел выезд, но поставили . Подготовка к плей-офф?

– В том числе. Андрей хорошо играл. Сегодня Илья себя тоже проявил, сделал несколько ключевых сэйвов. Будем думать, кто сыграет дальше.

– С большинством остаются проблемы, а это ключевой элемент в плей-офф. Не боитесь за место своего коллеги, который отвечает за большинство?

– Это моя работа тоже. Мы все делаем вместе. Большинство будет иметь важное значение. Будем работать, будем тренироваться.

– Есть ощущение, что некоторые игроки недостаточно горят в играх.

– У нас нет равнодушных. Ребята выходят и отдаются полностью на площадке.

– Заглядываете в таблицу. Будете выбирать соперника?

– Такого нет. Стараемся сконцентрироваться на нашей игре, – сказал главный тренер « ».

«Сибирь» прервала серию поражений из 4 матчей. «Салават» проиграл впервые за 6 игр