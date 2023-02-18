Мартемьянов после матча с «Салаватом»: «Красивый и витиеватый хоккей уже не нужен. Все играют на результат перед плей-офф»

прокомментировал победу в матче против « » (2:1 Б).

– Очень напряженный матч. Обе команды играли на результат. Было много игры в неравных составах. Благодарен парням, которые играли в меньшинстве. Они действовали правильно и самоотверженно.

Мы идем рядом в таблице с «Салаватом», у них много мастеровитых парней. К счастью, не дали им раскрыть свои моменты. Матч хороший. Для нас это важная победа.

– два раза удалился за сдвиг ворот. Как на это смотрите?

– Это отрицательно. Но второй раз он этого не делал. Возможно, ворота были плохо закреплены. Такие вещи делать нельзя. Накануне плей-офф нужно держать эмоции в себе. И другие удаления не нужны. Я устал с этим бороться.

– Одержали победу после четырех неудач. Насколько спал груз?

– Не скажу, что сильно давило, но поддавливало.

– В этой игре две шайбы забросили и остановились.

– Идет напряжение. Все играют на результат перед плей-офф. Красивый и витиеватый хоккей уже не нужен. Нужна победа и результат. Для большей части болельщиков тоже важны победы, а не голы.

– Возможно придется сыграть с «Салаватом» в плей-офф. Как на это смотрите?

– Будем играть. Что еще делать? Обороняться будут обе команды. В плей-офф побеждает тот, кто меньше пропустил, – сказал главный тренер « ».

«Сибирь» прервала серию поражений из 4 матчей. «Салават» проиграл впервые за 6 игр