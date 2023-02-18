Мартемьянов после матча с «Салаватом»: «Красивый и витиеватый хоккей уже не нужен. Все играют на результат перед плей-офф»

Теги Салават Юлаев Сибирь КХЛ Андрей Мартемьянов Денис Костин Хоккей

Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче против «Салавата Юлаева» (2:1 Б).

– Очень напряженный матч. Обе команды играли на результат. Было много игры в неравных составах. Благодарен парням, которые играли в меньшинстве. Они действовали правильно и самоотверженно.

Мы идем рядом в таблице с «Салаватом», у них много мастеровитых парней. К счастью, не дали им раскрыть свои моменты. Матч хороший. Для нас это важная победа.

Костин два раза удалился за сдвиг ворот. Как на это смотрите?

– Это отрицательно. Но второй раз он этого не делал. Возможно, ворота были плохо закреплены. Такие вещи делать нельзя. Накануне плей-офф нужно держать эмоции в себе. И другие удаления не нужны. Я устал с этим бороться.

– Одержали победу после четырех неудач. Насколько спал груз?

– Не скажу, что сильно давило, но поддавливало.

– В этой игре две шайбы забросили и остановились.

– Идет напряжение. Все играют на результат перед плей-офф. Красивый и витиеватый хоккей уже не нужен. Нужна победа и результат. Для большей части болельщиков тоже важны победы, а не голы.

– Возможно придется сыграть с «Салаватом» в плей-офф. Как на это смотрите?

– Будем играть. Что еще делать? Обороняться будут обе команды. В плей-офф побеждает тот, кто меньше пропустил, – сказал главный тренер «Сибири».

«Сибирь» прервала серию поражений из 4 матчей. «Салават» проиграл впервые за 6 игр

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2 комментария

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Ачиваков Марат
А нам болельщикам не нужен такой хоккей. Что могли потерять сегодня обе команды? В плей офф попали, и вместо того, чтобы наигрывать комбинации и креативить, играли на удержание счета. И далеко можно пройти с такой игрой в плей офф? Хотя может быть у вас задача выйти во второй круг с таким унылым хоккеем, но для игроков Салавата Ю я думаю это просто позорище.
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Михаил Барвинский
Мартимьян добавь, что на результат играли команды на поездку в плей-офф, во Владивосток
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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