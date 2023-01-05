Кожевников об «Авангарде»: «Рябыкин не учел, что в верхах, где кое-кто влюблен в иностранцев, его не будут поддерживать так, как Хартли»

прокомментировал выступление «Авангарда» в сезоне-2022/23.

– Как объясните неровные выступления « » в этом сезоне – провальный старт и действующую серию из семи побед?

– Уже говорил, наша проблема в том, что у нас из-за элементов непрофессионализма много околохоккея. Здесь «Авангард» – самый свежий пример.

Команду обрекли на такие качели еще летом, когда генеральный менеджер рулил в одну сторону, главный тренер – в другую, агенты с некоторыми игроками – в третью, а руководитель, глядя на это сверху, – подруливал.

Но когда в управлении наступила какая-то ясность, появилась игровая стабильность. Ее мы в последние недели и видим.

– Здесь основная заслуга – нового тренера ?

– Зима – очень тонкий отрезок сезона, она показывает, кто летом правильно работал, а кто сачковал. Вспоминаю некоторых тренеров-иностранцев, которые в предсезонке устраивали своим хоккеистам каникулы, осенью на легкости всех побеждали, а зимой останавливались.

Так вот в «Авангарде» этой картины мы не видим, команда функицонально готова. Поэтому сейчас она выстреливает на фундаменте, заложенном еще летом .

– А что скажете о Кравеце?

– Он очень удачно зашел. Несколько недель постоял на лавке рядом с Рябыкиным, какие-то вещи увидел со стороны и, оказавшись в роли главного, их подправил. Хорошая работа.

– О каких вещах речь?

– Для меня понятно, что целая группа игроков не смогла выложиться на сто процентов при Рябыкине. Знаю Дмитрия, это жесткий и требующий тренер, с перспективой. Но он не учел, что в верхах, где кое-кто у нас влюблен в иностранцев, его не будут поддерживать так, как Хартли.

Этот разброд и эти шатания Кравец увидел со стороны – и, заступив на лавку, постарался погасить. Скажем так, проявил себя как хоккейный политик. То, что, например, включилось первое звено, – заслуга нового тренера. Есть и другие достижения, – заявил двукратный олимпийский чемпион.