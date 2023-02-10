Крылов о задачах Хабибулина в «Авангарде»: «Их две: удержание ключевых игроков и поиск нового генменеджера»

рассказал о задачах Рашида Хабибулина как временного менеджера клуба.

Председатель совета директоров « » сказал, что клуб ищет нового генерального менеджера.

«Хабибулин изначально приходил на короткий срок. Он не в состоянии заниматься командой [в режиме] 24/7.

Огромное ему спасибо, что он нас не бросил, подхватил, его ключевая задача – не формирование всего ростера, а подписание основных игроков, костяка, на котором будет строиться команда.

У него две задачи: удержание ключевых хоккеистов и поиск нового генменеджера, который в идеале уже сейчас должен начать работать и вместе с Рашидом формировать команду на новый сезон», – сказал Крылов.