Крылов о задачах Хабибулина в «Авангарде»: «Их две: удержание ключевых игроков и поиск нового генменеджера»

Теги Авангард Рашид Хабибулин КХЛ Александр Крылов Хоккей

Александр Крылов рассказал о задачах Рашида Хабибулина как временного менеджера клуба. 

Председатель совета директоров «Авангарда» сказал, что клуб ищет нового генерального менеджера. 

«Хабибулин изначально приходил на короткий срок. Он не в состоянии заниматься командой [в режиме] 24/7.

Огромное ему спасибо, что он нас не бросил, подхватил, его ключевая задача – не формирование всего ростера, а подписание основных игроков, костяка, на котором будет строиться команда.

У него две задачи: удержание ключевых хоккеистов и поиск нового генменеджера, который в идеале уже сейчас должен начать работать и вместе с Рашидом формировать команду на новый сезон», – сказал Крылов. 

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Василич
Ключевых игроков удерживают не Хабибулиным, а длинным и серьезным контрактом.Дворец теперь есть, деньги тоже. Ну не Москва конечно. Подумаешь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eugenio Ar
Не надо так пугать фанов Торпедо)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Викторович
Вайсфельд?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tax_Free
Рашид или Николай, Спортс?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий