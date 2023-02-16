Рябыкин о двух отставках за сезон: «Для меня стало сюрпризом, что тренер должен быть большим политиком. Мне это не очень нравится»
Дмитрий Рябыкин высказался о двух отставках за один сезон.
В этом сезоне 46-летнего специалист был уволен с поста главного тренера «Авангарда», а затем – с должности помощника главного тренера «Металлурга».
– Вы установили необычный антирекорд: две отставки из двух разных клубов по ходу сезона. Какой вывод сделали для себя?
– Для меня стало сюрпризом, что тренер должен быть большим политиком. Это касается не только хоккеистов, но и руководства. Честно, мне это не очень нравится.
– В чем это проявляется?
– Тренер не всегда должен настаивать только на своем мнении. Когда я пришел в «Авангард», я пытался сделать то, что считал нужным. Возможно, где-то перегнул палку в общении с руководителями.
– А с игроками?
– Не могу сказать, что я пережимал игроков. Единственный момент произошел с Вовой Ткачевым, когда я снял его с игры. Но сделал это не из-за того, что он плохо играл. Просто я видел, что он не в лучшем физическом состоянии. Решили чуть-чуть поработать над этим.
– Как Владимир воспринял это?
– Понятно, что он был очень недоволен. Но, как видите, в дальнейшем он играл неплохо. Думаю, это пошло на пользу. Никто из хоккеистов не любит тренироваться. Но когда ты не в форме, ты не покажешь свой лучший хоккей.
– С Михаилом Кравецом «Авангард» в скором времени выдал длинную серию побед. Не думали, что такая же ситуация повторилась бы и при вас?
– Когда меня увольняли, мы встретились с Александром Крыловым. Я сразу сказал ему, что они поторопились. Что стоило дать немного времени, и мы бы стабилизировали игру. Но решение уже было принято, – сказал Рябыкин.
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