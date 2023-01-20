Кожевников о слухах про конфликт Рябыкина с игроками: «Если в НХЛ наш легионер позволит себе конфликтовать с тренером, его «съедят». А мы все терпим»
Александр Кожевников высказался о возможном конфликте Дмитрия Рябыкина с игроками «Металлурга».
– Когда читаю в прессе, что кто-то из легионеров якобы воюет с тренером Дмитрием Рябыкиным, смеюсь. Если сегодня в НХЛ любой наш легионер позволит себе конфликтовать с североамериканским тренером, его «съедят» быстрее, чем Проворова. А мы все терпим.
– Но у Рябыкина в начале сезона была похожая ситуация и в «Авангарде».
– В том-то и дело. Знаю Дмитрия, это сильный и смелый хоккеист, который в свое время бросал вызов канадцам из «Витязя», потом стал жестким тренером. Слышал, что его заслуги в чемпионстве «Авангарда» велики, его всегда выделял Боб Хартли, поскольку Рябыкин выполнял черновую работу, мог погладить не только по шерсти, но и против.
Мало кто удивился тому «сплаву», который в сентябре произошел в «Авангарде», причем нытики там были не только среди легионеров. Мне обидно за этих игроков – получая многие миллионы, не имеешь права так себя вести, один матч играть, три – отдыхать, жизнь за это наказывает. И это не мужской хоккей – а скорее «радужный».
Проворова, который с ним столкнулся, мы хорошо поддержали. А Рябыкина? – заявил двукратный олимпийский чемпион.
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