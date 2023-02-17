Экс-директор «Трактора» Баландин: «Кравцов – бесхарактерный, не боец. За него все решал папа»

Бывший директор «Трактора» раскритиковал форварда « » .

Российский хоккеист ранее попросил обмена из клуба. Кравцов – воспитанник школы « ».

– Это явление я уже называю «синдром Кравцова». Такие хоккеисты были и раньше, но сейчас их появляется все больше и больше. Кравцов – бесхарактерный, не боец. Морально-волевых качеств не хватает. Он из обеспеченной семьи, и за него все решал папа.

Восхваление прессой на ранней стадии приводит к тому, что хоккеист считает себя звездой и перестает заниматься своим развитием. Из него мог бы получиться сильный хоккеист, но рядом должен быть тренер, который с него бы спрашивал. Его нужно было заставлять работать на максимуме.

Спасение из этой ситуации одно – это тренировки. Все свое время надо посвящать хоккею. Поможет режим, правильное отношение к делу, самообразование. Кравцову, как и Никите Тертышному из «Трактора», нельзя из тренажерного зала вылезать.

– Как вы думаете, у него получится заиграть в НХЛ? Или стоит возвращаться в ?

– Можно заиграть и в , но зависит от того, в какой клуб он попадает и к какому тренеру. Если возвращаться в КХЛ, то не в нынешний «Трактор». Здесь слабые требования к хоккеистам, а манера игры команды не подходит для развития.

Кравцову нужно переходить в клуб, показывающий современный хоккей, – «Ак Барс», СКА или «Торпедо». И нужен тренер, который будет с него спрашивать, – сказал Андрей Баландин.