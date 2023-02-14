Кравцов запросил обмен из «Рейнджерс»

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Нападающий Виталий Кравцов запросил обмен из «Рейнджерс».

Будущее россиянина в «Рейнджерс» было под вопросом на протяжении большей части сезона-2021/22, в текущем сезоне он использовался лишь эпизодически.

После того как «Нью-Йорк» приобрел Владимира Тарасенко, Кравцову дали попробовать себя во втором звене в течение одной игры, после чего его снова усадили на скамейку запасных, а главный тренер Жерар Галлан сказал, что Кравцов сделал недостаточно.

В этом сезоне на счету 23-летнего игрока 6 (3+3) очков в 28 матчах.

Отмечается, что, несмотря на запрос Кравцова, генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри не обязан обменивать его до дедлайна 3 марта.

3 комментария

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ArboCs
Виталя иметь на это полное право, другое дело, что шансов ему дали столько, что можно и нужно было уваляться, к команде у него не должно быть претензий а только благодарность!
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Сергей Орлов
"Запросил обмен", смешно.
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Павел Иванов
В Трактор...
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0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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