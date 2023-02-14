Кравцов запросил обмен из «Рейнджерс»

Нападающий Виталий Кравцов запросил обмен из « ».

Будущее россиянина в «Рейнджерс» было под вопросом на протяжении большей части сезона-2021/22, в текущем сезоне он использовался лишь эпизодически.

После того как «Нью-Йорк» приобрел Владимира Тарасенко, Кравцову дали попробовать себя во втором звене в течение одной игры, после чего его снова усадили на скамейку запасных, а главный тренер Жерар Галлан сказал, что Кравцов сделал недостаточно.

В этом сезоне на счету 23-летнего игрока 6 (3+3) очков в 28 матчах.

Отмечается, что, несмотря на запрос Кравцова, генеральный менеджер « » не обязан обменивать его до дедлайна 3 марта.