Галлан о Кравцове и запросе обмена из «Рейнджерс»: «Он не проходит в топ-9 и не собирается быть игроком 4-го звена»
Жерар Галлан заявил, что Виталий Кравцов не проходит в состав первых трех звеньев «Рейнджерс».
Стало известно, что российский нападающий попросил руководство клуба обменять его. Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта.
«Это игрок для топ-9. Сейчас он не проходит в наш топ-9 и не собирается быть игроком четвертого звена.
Нам он нравится. Мне тоже. В этом сезоне он прошел определенный путь. Но сейчас он не проходит в топ-9», – сказал главный тренер клуба из Нью-Йорка.
4 комментария