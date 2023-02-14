Галлан о Кравцове и запросе обмена из «Рейнджерс»: «Он не проходит в топ-9 и не собирается быть игроком 4-го звена»

заявил, что не проходит в состав первых трех звеньев « ».

Стало известно, что российский нападающий попросил руководство клуба обменять его. Дедлайн в намечен на 3 марта.

«Это игрок для топ-9. Сейчас он не проходит в наш топ-9 и не собирается быть игроком четвертого звена.

Нам он нравится. Мне тоже. В этом сезоне он прошел определенный путь. Но сейчас он не проходит в топ-9», – сказал главный тренер клуба из Нью-Йорка.