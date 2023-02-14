Галлан о Кравцове и запросе обмена из «Рейнджерс»: «Он не проходит в топ-9 и не собирается быть игроком 4-го звена»

Теги возможные переходы Рейнджерс Жерар Галлан НХЛ Виталий Кравцов Хоккей

Жерар Галлан заявил, что Виталий Кравцов не проходит в состав первых трех звеньев «Рейнджерс». 

Стало известно, что российский нападающий попросил руководство клуба обменять его. Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта. 

«Это игрок для топ-9. Сейчас он не проходит в наш топ-9 и не собирается быть игроком четвертого звена. 

Нам он нравится. Мне тоже. В этом сезоне он прошел определенный путь. Но сейчас он не проходит в топ-9», – сказал главный тренер клуба из Нью-Йорка. 

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4 комментария

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42mk@
За что нравится НХЛ это за то что всё и все на своих местах.четко понятно какие игроки на какие роли претендуют.какие бюджеты закладывают для этих ролей.какие задачи выполняют.такой открытый всем понятный пазл .и никто не в обиде.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
*MVP*
что-то кажется, что он и в условной Аризоне не потянет топ-9
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Сергей Орлов
Ответ Serge Vendino
Тогда обмен - логичный шаг. В команде послаблее будет играть в топ-9.. по крайней мере какое-то время, пока не уедет в Трактор
Да не будет он нигде играть в НХЛ. Бесхарактерный, не умеющий вести хоть какую-нибудь борьбу на этом уровне. Дорога в колхоз, увы.
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serge Vendino
Тогда обмен - логичный шаг. В команде послаблее будет играть в топ-9.. по крайней мере какое-то время, пока не уедет в Трактор
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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