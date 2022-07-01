Леонид Вайсфельд оценил перспективы в .

– Если говорить о Кравцове, то нужно выделить два главных аспекта. Первое – это его игра. А второе – что у Виталия в голове. Если Кравцов действительно очень хочет играть в НХЛ, то он должен погрузиться в эту тему и не выставлять «Рейнджерс» ультиматумы. Что тебе говорят, то и делай!

Ну, в конце концов надо же понять, что у тебя фамилия не Макдэвид. Или взять Могильного. Если ты забрасываешь 72 шайбы в сезоне, все понятно. Но Кравцов же не Могильный пока. Если Виталий хочет играть за океаном, то все зависит от того, какую цену он сам готов за это заплатить. Его мастерство – на втором плане.

– Но «Рейнджерс», невзирая на все демарши Кравцова, продолжает продлевать с ним контракт. Значит, клуб в Виталии все же заинтересован?

– Это сто процентов, иначе бы «Рейнджерс» с Кравцовым вообще не связывались. Но, повторюсь, у него главные проблемы – в голове.

– В этом плей-офф Кравцов вышел на роль лидера , как в Кубке Гагарина-2018, когда он и стал знаменитым.

– Нет, не считаю, что Виталий сыграл в прошлом сезоне очень ярко. Он играл хорошо, но… не выделялся. Такого уровня недостаточно, чтобы гарантировать себе место в основе клуба . Желаю ему удачи, но того, что он показывал в Челябинске, недостаточно, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .