Пашков о Квартальнове и «Спартаке»: «Сомневаюсь, что болельщики его правильно встретят. Красно-белые хотят играть красиво, а рельсы Квартальнова могут воспринять в штыки»

высказался о возможных изменениях в руководстве « ».

– Как воспринимаете слухи о приходе в той или иной роли ?

– Такая фигура как минимум вызовет интерес и обратит внимание на ситуацию в клубе. Но тут нужно работать засучив рукава, без выходных, всерьез и, что называется, на земле.

Готовы ли к этому наши недавние звезды – большой вопрос. По работе в сборной мне не показалось, что тот же Ковальчук созрел для новой роли и что она ему интересна.

– Также говорят, что «Спартак» может возглавить .

– Сомневаюсь, что красно-белые болельщики, а их миллионы, такого тренера правильно встретят. Все-таки у каждого московского клуба есть свои игровые традиции – и то, что примут, например, у нас в «Динамо», не примут в том же «Спартаке».

Красно-белые до сих пор хотят играть красиво, импровизировать, а рельсы Квартальнова могут воспринять в штыки.

– Кого порекомендуете «Спартаку» вы?

– «Спартаку» в первую очередь нужно определиться со стратегией и выстроить все внутри. История красно-белых на самом деле говорит о том, что как только они отказывались от идеи именно спартаковских тренеров, приходил результат. Это и про Николая Карпова, и про Всеволода Боброва, и про Бориса Кулагина – с ними, отнюдь не спартаковцами, клуб показывал лучшие результаты.

Так что «Спартаку» нужно принимать неожиданные решения. Иначе из кризиса не выйти, – сказал олимпийский чемпион.