«Спартак» хочет подписать контракт с Квартальновым. Тренер пока не дал окончательное согласие («Матч ТВ»)

Теги Спартак Дмитрий Квартальнов Алексей Заварухин КХЛ Матч ТВ Хоккей

«Спартак» хочет подписать контракт с тренером Дмитрием Квартальновым.

Как сообщает «Матч ТВ», московский клуб хотел бы видеть Квартальнова в роли главного тренера, но сам специалист пока не дал окончательное согласие. Отмечается, что на 56-летнего тренера претендуют и другие клубы КХЛ.

В этом сезоне Квартальнов несколько раз приходил на домашние матчи «Спартака». Он также посещал игры «Химика» – фарм‑клуба команды в ВХЛ.

Специалист ранее возглавлял «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».

Напомним, «Спартак» начинал сезон-2022/23 под руководством тренера Бориса Миронова. Его сменил Игорь Гришин, который ушел в отставку в феврале. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Заварухин.

На данный момент клуб занимает девятое место в таблице Запада, набрав 60 очков после 63 игр.

«Спартак» проиграл 7 из 8 последних матчей

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8 комментариев

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wolf 100
квартальнов точно подымет спартак,у него все команды играли ,
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KirGre
На ветках кхл всегда пишут про тренеров наших, что круговорот физруков, Квартал таким является ?
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Кеша
Я знаю воспитанников Спартака , которые шумят в других клубах , а вам они не пригодились . Парадокс . Когда молодые были можно сразу было подписать на несколько лет . А ушли просто бесплатно . Скинуть пенсионеров , которые еле ноги таскают с большими зарплатами . Дайте молодым в два раза меньше , они шайбы будут зубами ловить , лед перекусывать и штанги гнуть. И скорость у них у всех отличная .
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Кеша
Кожевникова пригласите . Не чужой человек для Спартака . 9 сезонов отыграл за клуб. Это шутка , конечно. Но Квартальнов хороший вариант . В Спартаке столько игроков было уровня сборной и ни одного тренера . Уму непостижимо . Тот же Борщевский , Канарейкин Федя . Брагин 7 сезонов отыграл за Спартак , а сейчас у Ротенберга в помощниках . Ковальчук где ?
+3
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+3
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Russ Ivan
В Спартаке некому играть, одна пятёрка полноценная, хоть гения ГТ возьмите, ничего не попрёт без усиления...
+6
0
+6
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Serge Vendino
Квартальнов скоро в каждом клубе поработает
+3
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Ыжык
Зачем ему это, когда он подождёт конца сезона и тогда уже будет рассматривать варианты. А варианты точно будут.
+4
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Сергей Орлов
Без вменяемого генменеджера с широкими полномочиями (a la Варицкий) это бессмысленная трата и денег и времени.
+8
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+8
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