«Спартак» хочет подписать контракт с Квартальновым. Тренер пока не дал окончательное согласие («Матч ТВ»)

«Спартак» хочет подписать контракт с тренером .

Как сообщает «Матч ТВ», московский клуб хотел бы видеть Квартальнова в роли главного тренера, но сам специалист пока не дал окончательное согласие. Отмечается, что на 56-летнего тренера претендуют и другие клубы .

В этом сезоне Квартальнов несколько раз приходил на домашние матчи « ». Он также посещал игры «Химика» – фарм‑клуба команды в ВХЛ.

Специалист ранее возглавлял «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».

Напомним, «Спартак» начинал сезон-2022/23 под руководством тренера Бориса Миронова. Его сменил Игорь Гришин, который ушел в отставку в феврале. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Заварухин.

На данный момент клуб занимает девятое место в таблице Запада, набрав 60 очков после 63 игр.

«Спартак» проиграл 7 из 8 последних матчей