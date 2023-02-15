Плющев о том, что Квартальнов может возглавить «Спартак»: «Клуб 8 лет бьется за 9-10 место. Это системная проблема. Можно менять тренеров как перчатки, но ничего не улучшится»
Владимир Плющев высказался о том, что Дмитрий Квартальнов может возглавить «Спартак».
«Если «Спартак» хочет пригласить Квартальнова, пусть приглашает, какие могут быть проблемы? Я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы он возглавил команду. У «Спартака» за последнее время столько тренеров сменилось, что нет разницы – одним больше, одним меньше…
Трудно сказать, какие задачи будут стоять перед «Спартаком» на следующий год. Этот клуб на протяжении последних восьми лет бьется за девятое-десятое место и никогда не делает никаких выводов, ни при каком руководстве.
Это системная проблема: можно менять тренеров как перчатки, но ничего не улучшится. Так что в случае с Квартальновым главное понять, что они от него хотят и что он от них хочет», – сказал бывший главный тренер сборной России.
«Спартак» хочет подписать контракт с Квартальновым. Тренер пока не дал окончательное согласие («Матч ТВ»)
Комментарии