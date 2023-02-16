Пашков о «Спартаке»: «В прошлые годы клуб был скорее разочарованием. А сейчас намечается уже полноценный провал»

Теги Спартак Сборная России по хоккею Алексей Жамнов КХЛ Александр Пашков Хоккей

Александр Пашков поделился мнением о ситуации в «Спартаке».

На данный момент клуб занимает девятое место в таблице Запада, набрав 60 очков после 63 игр.

– «Спартак» впервые за последние годы не пробьется в плей-офф?

– Честно говоря, и в прошлые годы, с трудом попадая в первый раунд, «Спартак» все равно был скорее разочарованием. А сейчас намечается уже полноценный провал.

– В чем главная проблема красно-белых?

– В структуре клуба не видно сильных личностей, которые могли бы все выстроить. Здесь для меня показатель – наш динамовец Алексей Жамнов. Это в нынешнем сезоне он немного в тени, а раньше много лет отвечал за кадровую политику «Спартака». Он имел много возможностей встать за тренерский штурвал и стать, если хотите, красно-белой версией Игоря Ларионова в «Торпедо». 

Для меня это странная ситуация, когда в общем-то еще молодой специалист не проявлял особых амбиций тренировать набранных им же игроков и предпочитал быть скорее серым кардиналом. И эта ситуация говорит о какой-то внутренней безнадеге в клубе, которая наблюдается не первый год.

– Но ведь Жамнов хочет быть тренером – во всяком случае от предложения возглавить сборную России он не отказался. 

– Да, в сборную Жамнов пошел, но это другая нагрузка – несколько турниров за год. Видимо, энергозатратное тренерское дело на уровне клуба Алексею просто не интересно. Хотя, может, все еще изменится, – сказал олимпийский чемпион.

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2 комментария

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ЧакЧак
Спартак дно
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Brothers Ruutu
Сначала они жили бедно, потом их ограбили.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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