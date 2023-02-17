Ротенберг поддержал Амирова: «Мне тяжело говорить, прямо до слез. Надеемся, что Родион вернется. Мы должны верить в его выздоровление»

поддержал .

Напомним, в феврале 2022 года у нападающего « » была выявлена опухоль головного мозга. Он проходит курс лечения.

«Я лично знаком с Родионом, мы встречались в сборной. Он открытый душой человек, талантливый хоккеист.

Мне тяжело говорить, прямо до слез. Хочу пожелать ему здоровья. То, что в наших силах, мы готовы сделать, помочь ему. Надеемся, что Родион вернется. Мы должны быть сильными духом и верить в его выздоровление», – сказал главный тренер СКА.

Игроки СКА наденут сиреневые джерси «Хоккей против рака» с номером и фамилией Амирова: «Мы хоккейное братство. Своих не бросаем»