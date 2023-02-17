Ротенберг поддержал Амирова: «Мне тяжело говорить, прямо до слез. Надеемся, что Родион вернется. Мы должны верить в его выздоровление»
Роман Ротенберг поддержал Родиона Амирова.
Напомним, в феврале 2022 года у нападающего «Салавата Юлаева» была выявлена опухоль головного мозга. Он проходит курс лечения.
«Я лично знаком с Родионом, мы встречались в сборной. Он открытый душой человек, талантливый хоккеист.
Мне тяжело говорить, прямо до слез. Хочу пожелать ему здоровья. То, что в наших силах, мы готовы сделать, помочь ему. Надеемся, что Родион вернется. Мы должны быть сильными духом и верить в его выздоровление», – сказал главный тренер СКА.
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