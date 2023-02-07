Хмелевски о том, может ли «Салават» выиграть Кубок Гагарина: «Да. Чувствовал это, когда выиграли 6 игр подряд, когда обыграли СКА, «Локомотив», «Металлург»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Локомотив СКА Кубок Гагарина Матч ТВ Саша Хмелевски Хоккей

Саша Хмелевски считает, что «Салават Юлаев» может выиграть Кубок Гагарина.

– «Салават» может выиграть Кубок Гагарина?

– Думаю, да. Чувствовал это пару раз в сезоне. Когда выиграли шесть игр подряд. Или когда обыграли СКА, «Локомотив» или «Магнитку».

– Нужен ли психолог в команде? Есть ли он в «Салавате»?

– Знаю, что это интересная тема сейчас. Не думаю, что особо надо. Но если игрок чувствует в этом потребность, то надо иметь этот вариант.

Читаю, работаю над менталитетом. Не все кроется в физической работе. Все идет от головы.

– Кто такой Салават Юлаев? И был ли ты у памятника?

– Да, летом пошел. Чуть‑чуть знаю про него. Мне сказали, что этот памятник один из самых больших в России или в Европе. Мы всегда, когда команда едет в аэропорт, проезжаем его. Это легенда и крутое имя для клуба, – сказал форвард «Салавата Юлаева».

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4 комментария

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Bolela_02
Чтобы этот состав стал чемпионом, надо игрокам выложиться на двести процентов и два вагона везения.
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Ачиваков Марат
А почему нет? Нужно упорство и командный дух. Я лично в это верю.
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Dragon10
Хмелевски, конечно, хорош. Но у Уфы нет лидеров, кто может делать разницу. Есть добротных два звена, но нет первого. Кадейкин может набрать 2-3 очка в играх с условным Адмиралом или Сочи, но в серьёзных играх одевает шапку-невидимку.
+4
0
+4
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Азат Хабибуллин
В принципе он прав.Главное-стабильность и не допускать ГЛУПЫХ ошибок,а сейчас Хмелевский ты-КОРОЛЬ ОВЕРТАЙМОВ!!
Отличное подписание Салавата,жаль Хо-Сэнга не видно,но думаю он покажет еще свою игру в плове.
+6
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