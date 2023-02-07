Хмелевски о том, может ли «Салават» выиграть Кубок Гагарина: «Да. Чувствовал это, когда выиграли 6 игр подряд, когда обыграли СКА, «Локомотив», «Металлург»

Саша Хмелевски считает, что «Салават Юлаев» может выиграть Кубок Гагарина.

– «Салават» может выиграть Кубок Гагарина?

– Думаю, да. Чувствовал это пару раз в сезоне. Когда выиграли шесть игр подряд. Или когда обыграли СКА, «Локомотив» или «Магнитку».

– Нужен ли психолог в команде? Есть ли он в «Салавате»?

– Знаю, что это интересная тема сейчас. Не думаю, что особо надо. Но если игрок чувствует в этом потребность, то надо иметь этот вариант.

Читаю, работаю над менталитетом. Не все кроется в физической работе. Все идет от головы.

– Кто такой Салават Юлаев? И был ли ты у памятника?

– Да, летом пошел. Чуть‑чуть знаю про него. Мне сказали, что этот памятник один из самых больших в России или в Европе. Мы всегда, когда команда едет в аэропорт, проезжаем его. Это легенда и крутое имя для клуба, – сказал форвард «Салавата Юлаева».