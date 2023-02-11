Борис Майоров: «Если «Ак Барс» и СКА встретятся в плей-офф, я бы отдал предпочтение Казани. Там тренер опытнее, команда постарше»

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Борис Майоров считает «Ак Барс» главным претендентом на победу в Кубке Гагарина.

– Билялетдинову понадобилось около месяца, чтобы наладить дела в команде. Состав-то у казанцев очень хороший. И сейчас, когда они вышли на первое место на Востоке, я считаю, что «Ак Барс» – главный претендент на победу в Кубке Гагарина.

– Все-таки «Ак Барс», а не СКА?

– Если они встретятся в плей-офф, я бы отдал предпочтение Казани. Там команда постарше, а значит, и поустойчивее, да и тренер опытнее, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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