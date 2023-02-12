Кручинин о пребывании на скамейке «Торпедо» с тренерами: «Непривычно, намного больше нервничаешь, чем когда играешь. Интересный опыт»

рассказал об ощущениях от пребывания на скамейке « » с тренерами.

Нижегородский клуб обыграл « » (4:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Ранее клуб поместил 31-летнего нападающего в список травмированных. В нынешнем сезоне на счету игрока 52 (15+37) очка в 60 играх.

«Очень нервно, непривычно, намного больше нервничаешь, чем когда играешь. Но очень интересный, хороший опыт – посмотреть со стороны. И радости больше, чем когда сам играешь. Не потратил свою энергию, но радости при этом очень много.

Игорь Николаевич Ларионов говорил пацанам, особенно Гоче [Сергею Гончаруку], чтобы они не психовали. Гоча сказал, что забьет, и в итоге забил победную», – сказал Кручинин.