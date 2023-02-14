Павел Зубов о Рябыкине: «Думать нужно не о поиске работы, а о том, как найти себя. Теперь все зависит от его характера»

посоветовал Дмитрию Рябыкину не спешить с поиском новой работы.

В этом сезоне 46-летний тренер был уволен сразу из двух клубов – « » (занимал должность главного тренера) и « » (был ассистентом Ильи Воробьева, отвечал за игру в обороне).

«В этой ситуации, пожалуй, нужно говорить не о перспективах и умении признавать свои ошибки, это вообще некорректно по отношению к коллегам. И думать нужно не о поиске работы, а о том, как найти себя. Ведь это приличный удар по психологии, по самолюбию.

И теперь все зависит только от Рябыкина, от его характера, стрессоустойчивости. Я понимаю, что психологически пережить такое очень сложно. Сможет ли он отряхнуться от таких пертурбаций в жизни и пойти дальше? Надеюсь, что да.

У меня с Рябыкиным хорошие отношения. Мы общались после его ухода из «Авангарда», и он тогда рассказал о некоторых моментах, которые привели к увольнению. Могу сказать, что со многим я согласен. И хочу отметить, после того, как был отправлен в отставку Рябыкин, ушел и генменеджер Алексей Волков. Это говорит о том, что дело-то было не только в главном тренере, и, убрав его, порядок наведен не был. Значит, проблема там гораздо глубже.

А вот про уход из «Магнитки» ничего сказать не могу. Если честно, не читал про его конфликты с игроками, да и в хоккейных кругах эта информация не распространилась. Мы на днях разговаривали с Дмитрием Квартальновым, затронули и эту тему, и выяснили, что причины так и остались внутри клуба. Это логично, никто не любит выносить сор из избы», – сказал бывший тренер «Ак Барса» и «Сибири».