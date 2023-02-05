Алексей Шевченко: «Рябыкин едва не подрался с Толчинским перед увольнением из «Авангарда»

и едва не подрались перед увольнением тренера из « ».

Об этом сообщил журналист .

4 февраля стало известно, что « » принял решение расторгнуть контракт с Рябыкиным, который работал с тренерском штабе команды с октября.

«Ошибки Рябыкина мы подчеркнуть можем. Выяснилось, что главная проблема – коммуникация. Всегда прикрытый со спины главным тренером в «Авангарде», он мог вести себя в раздевалке так, как хотел.

И никто его не одергивал. Хоккеисты молчали, даже если что-то не нравилось. Все понимали, что в «Авангарде» он постоянен, и ссориться в открытую никто не рисковал. А Дмитрий воспринимал это неправильно.

Он довольно опытный тренер, у которого огромные знания. Работал же со специалистами разных стилей в «Авангарде». Но обращать внимание ему следовало не на тактику и стратегию, а на то, как они выстраивают отношения внутри коллектива. А с этим у Дмитрия проблемы.

Говорят, что он едва не подрался с Сергеем Толчинским перед своим увольнением из омского клуба. Но главный вообще не должен допускать таких ситуаций. Это же оглушительный провал, когда хоккеист в открытую вызывает на бой. Едва до потасовки не дошло и в Магнитогорске.

В «Металлург» Рябыкин вообще зашел неправильно. Вместо того чтобы наладить отношения с защитниками, он сразу дал понять, что будет придерживаться принципа «я – начальник, вы – дураки».

Но за плечами Рябыкина не было такого авторитета, как у Боба Хартли или Андрея Скабелки. И в уральском клубе все это восприняли в штыки. Тем более в команде есть люди, с которыми бы стоило договориться о совместной работе.

Остается пожелать Дмитрию, чтобы он сделал нужные выводы из двух отставок. И если получится, то тренер еще вернется в КХЛ. Но для того чтобы исправиться, нужно переделать себя. Возможно ли такое в 46 лет?» – написал Шевченко.