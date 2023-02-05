Алексей Шевченко: «Рябыкин едва не подрался с Толчинским перед увольнением из «Авангарда»

Теги Авангард Металлург Мг Дмитрий Рябыкин КХЛ Сергей Толчинский Алексей Шевченко Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Рябыкин и Сергей Толчинский едва не подрались перед увольнением тренера из «Авангарда».

Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

4 февраля стало известно, что «Металлург» принял решение расторгнуть контракт с Рябыкиным, который работал с тренерском штабе команды с октября.

«Ошибки Рябыкина мы подчеркнуть можем. Выяснилось, что главная проблема – коммуникация. Всегда прикрытый со спины главным тренером в «Авангарде», он мог вести себя в раздевалке так, как хотел.

И никто его не одергивал. Хоккеисты молчали, даже если что-то не нравилось. Все понимали, что в «Авангарде» он постоянен, и ссориться в открытую никто не рисковал. А Дмитрий воспринимал это неправильно.

Он довольно опытный тренер, у которого огромные знания. Работал же со специалистами разных стилей в «Авангарде». Но обращать внимание ему следовало не на тактику и стратегию, а на то, как они выстраивают отношения внутри коллектива. А с этим у Дмитрия проблемы.

Говорят, что он едва не подрался с Сергеем Толчинским перед своим увольнением из омского клуба. Но главный вообще не должен допускать таких ситуаций. Это же оглушительный провал, когда хоккеист в открытую вызывает на бой. Едва до потасовки не дошло и в Магнитогорске.

В «Металлург» Рябыкин вообще зашел неправильно. Вместо того чтобы наладить отношения с защитниками, он сразу дал понять, что будет придерживаться принципа «я – начальник, вы – дураки».

Но за плечами Рябыкина не было такого авторитета, как у Боба Хартли или Андрея Скабелки. И в уральском клубе все это восприняли в штыки. Тем более в команде есть люди, с которыми бы стоило договориться о совместной работе.

Остается пожелать Дмитрию, чтобы он сделал нужные выводы из двух отставок. И если получится, то тренер еще вернется в КХЛ. Но для того чтобы исправиться, нужно переделать себя. Возможно ли такое в 46 лет?» – написал Шевченко.

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10 комментариев

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faaakkkeee
Ответ Александр Базилий
Не было авторитета как у Хартли или Скабелки…. Што?!😅 Когда Скабелка стал супер авторитетом?
Рябыкин как тренер, на данный момент, и ногтя Скабелки не стоит.
+1
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-1
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Angryslon
"...едва не подрался с Сергеем Толчинским..."
А покрупнее в команде никого не нашёл? И почему не с Ткачёвым, учитывая их возможные взаимоотношения?
+1
0
+1
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Ap6y3
Как ни странно, верю в такую информацию. По крайней мере, были поводы для этого. Вспомните то же интервью Толчинского после матча с Куньлунем, тогда уже точно стало ясно, что нет контакта между игроками и тренером.
+1
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Александр Невский
Рябыкин мой сосед сегодня видел его Бахрушина улица ,
0
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0
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Франк Небо
Ответ папа Джо
желтизна от шевченки подъехала
Желтизна и шевченка это уже одно и то же.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эд..19
Шевченко )))) Поэтому мимо ушей его сплетни )
0
-2
-2
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artem klishin
Ответ Darkhan Darkhan
Шева конечно любитель покопаться, но тут есть основания что инфа соответствует действительности.
тоже склонен так считать. вспомнить хотя бы, как он пресс-конференциях говорил и винил всех и вся
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darkhan Darkhan
Шева конечно любитель покопаться, но тут есть основания что инфа соответствует действительности.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
папа Джо
желтизна от шевченки подъехала
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Базилий
Не было авторитета как у Хартли или Скабелки…. Што?!😅 Когда Скабелка стал супер авторитетом?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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