Алексей Шевченко: «Крылов врет, что не вмешивается в спортивные дела «Авангарда». Он не даст новому менеджеру работать»

Алексей Шевченко заявил, что Александр Крылов вмешивается в спортивные дела «Авангарда».

«Крылов откровенно врет, что не вмешивается в спортивные дела клуба – это не так, он абсолютно точно в них вмешивается. Он не даст новому менеджеру работать. Кроме того, он в открытую заявляет, что над менеджером будет этот стукачок и шептун на ухо, который сейчас занимает пост (и этот пост освободится скоро).

Хабибулин изначально приходил на время – и это было известно, просто объявили это сейчас в открытую. Ему это не надо, ему – и Крылов об том сказал – выгоднее заниматься своими делами. А какие там дела? Он сидит, шепчет, ни за что не отвечает, он разбил Сушинскому карьеру, он подставил сильно Волкова, сожрал его. Но при этом он ни за что не отвечает.

Как только вы увидели, что Хабибулин стал за что-то отвечать – получили Сковронского и Мельничука в ворота. И продлили контракт на 95 млн с Буше – и в итоге эта цифра, поспешная цифра, привела к тому, что сейчас Ткачев в непонятном ценовом диапазоне завис. Потому что предлагать ему столько же, как Буше и Найту – ну, на это агент не пойдет: «А почему столько же? Он много очков набирает, он помогает этим раскрываться». Давать меньше – точно не согласится. Из принципа. Даже если предложат 90, а какой-нибудь клуб предложит 80 – Ткачев уедет туда», – сказал журналист «Спорт-Экспресса».

Крылов о задачах Хабибулина в «Авангарде»: «Их две: удержание ключевых игроков и поиск нового генменеджера»