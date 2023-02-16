Рябыкин о будущем: «Буду больше прислушиваться к мнению руководителей. Надо гнуть свою линию, но в каких-то моментах закрывать глаза на ошибки»

сообщил, что в будущем будет больше прислушиваться к мнению руководителей.

– В чем изменится главный тренер Дмитрий Рябыкин, когда придет в новый клуб?

– Буду больше прислушиваться к мнению руководителей. Но делать свою работу тренер должен так, как считает нужным. Надо гнуть свою линию, но в каких-то моментах закрывать глаза на ошибки. Стоит быть немного гибче.

– Вам по характеру эта гибкость не совсем присуща?

– Мы все учимся. Каждый день надо работать над собой – тогда ты можешь стать еще лучше.

– Но в команде ведь есть разные сферы ответственности: спортивный директор отвечает за селекцию, тренер – за состав и схемы.

– В нашей стране мы должны работать в связке, а не так, как получилось в « », – сказал экс-тренер «Авангарда» и « ».

Напомним, 10 октября Рябыкин был отправлен в отставку с поста главного тренера «Авангарда». 4 февраля тренера уволил «Металлург».