Рябыкин о будущем: «Буду больше прислушиваться к мнению руководителей. Надо гнуть свою линию, но в каких-то моментах закрывать глаза на ошибки»
Дмитрий Рябыкин сообщил, что в будущем будет больше прислушиваться к мнению руководителей.
– В чем изменится главный тренер Дмитрий Рябыкин, когда придет в новый клуб?
– Буду больше прислушиваться к мнению руководителей. Но делать свою работу тренер должен так, как считает нужным. Надо гнуть свою линию, но в каких-то моментах закрывать глаза на ошибки. Стоит быть немного гибче.
– Вам по характеру эта гибкость не совсем присуща?
– Мы все учимся. Каждый день надо работать над собой – тогда ты можешь стать еще лучше.
– Но в команде ведь есть разные сферы ответственности: спортивный директор отвечает за селекцию, тренер – за состав и схемы.
– В нашей стране мы должны работать в связке, а не так, как получилось в «Авангарде», – сказал экс-тренер «Авангарда» и «Металлурга».
Напомним, 10 октября Рябыкин был отправлен в отставку с поста главного тренера «Авангарда». 4 февраля тренера уволил «Металлург».
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