Рябыкин о будущем: «Буду больше прислушиваться к мнению руководителей. Надо гнуть свою линию, но в каких-то моментах закрывать глаза на ошибки»

Теги Авангард Металлург Мг Дмитрий Рябыкин КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Рябыкин сообщил, что в будущем будет больше прислушиваться к мнению руководителей.

– В чем изменится главный тренер Дмитрий Рябыкин, когда придет в новый клуб?

– Буду больше прислушиваться к мнению руководителей. Но делать свою работу тренер должен так, как считает нужным. Надо гнуть свою линию, но в каких-то моментах закрывать глаза на ошибки. Стоит быть немного гибче.

– Вам по характеру эта гибкость не совсем присуща?

– Мы все учимся. Каждый день надо работать над собой – тогда ты можешь стать еще лучше.

– Но в команде ведь есть разные сферы ответственности: спортивный директор отвечает за селекцию, тренер – за состав и схемы.

– В нашей стране мы должны работать в связке, а не так, как получилось в «Авангарде», – сказал экс-тренер «Авангарда» и «Металлурга».

Напомним, 10 октября Рябыкин был отправлен в отставку с поста главного тренера «Авангарда». 4 февраля тренера уволил «Металлург».

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5 комментариев

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Сергей Громенко
Ответ ЧакЧак
года на 2 уйдет в садоводство
Он и там накосячит и все развалит.
0
0
0
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Волк16
ахахх я помню как Саша Юдин вас двоих отхерачил!!! Саша в НХ тогда играл, вы двое накинулись))) отсосали
+4
0
+4
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вован63
Рябыкину рановато быть главным тренером, а может и вовсе это не его.
+1
0
+1
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mkirchanov
Дмитрий, тут получилось потому, что в этой стране генменеджер это ничто. Волков был против вашего назначения, но это не помешало назначить Крылову. Такое в принципе не может быть возможным в нормальной организации. Вот и все. Про какие перспективы главным у него спрашивают, если его уже швыряют как помощника?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЧакЧак
года на 2 уйдет в садоводство
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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