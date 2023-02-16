Мэттьюс вышел на 5-е место по победным голам в истории НХЛ среди игроков в возрасте до 26 лет

Теги Торонто Яромир Ягр Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс набрал 2 (1+1) очка в матче с «Чикаго» (5:2).

25-летний нападающий «Торонто» забил победный гол. 

Теперь на его счету 55 (26+29) баллов в 48 играх сезона. 

Это была 50-я победная шайба в карьере Мэттьюса. По этому показателю он вышел на пятое место в истории НХЛ среди игроков в возрасте до 26 лет.

Четвертое место занимает Александр Овечкин (52), третье – Яромир Ягр (55). На втором месте идет Коннор Макдэвид (58). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (59).

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1 комментарий

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paha
Только Ови начинал не в 18 лет играть в НХЛ, а в 20 лет ))) Так бы был и в этом рейтинге топ1
+8
-10
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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