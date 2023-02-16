Мэттьюс вышел на 5-е место по победным голам в истории НХЛ среди игроков в возрасте до 26 лет
Остон Мэттьюс набрал 2 (1+1) очка в матче с «Чикаго» (5:2).
25-летний нападающий «Торонто» забил победный гол.
Теперь на его счету 55 (26+29) баллов в 48 играх сезона.
Это была 50-я победная шайба в карьере Мэттьюса. По этому показателю он вышел на пятое место в истории НХЛ среди игроков в возрасте до 26 лет.
Четвертое место занимает Александр Овечкин (52), третье – Яромир Ягр (55). На втором месте идет Коннор Макдэвид (58). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (59).
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