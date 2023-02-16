Мэттьюс вышел на 5-е место по победным голам в истории НХЛ среди игроков в возрасте до 26 лет

набрал 2 (1+1) очка в матче с «Чикаго» (5:2).

25-летний нападающий « » забил победный гол.

Теперь на его счету 55 (26+29) баллов в 48 играх сезона.

Это была 50-я победная шайба в карьере Мэттьюса. По этому показателю он вышел на пятое место в истории среди игроков в возрасте до 26 лет.

Четвертое место занимает (52), третье – Яромир Ягр (55). На втором месте идет (58). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (59).