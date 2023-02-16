Крылов об идее провести МЧМ в Омске: «Нас поддержал Путин при большом участии Дюкова, Мишустина. Турнир не состоялся, но арену удалось построить в срок»

Теги Авангард ИИХФ Рене Фазель молодежный чемпионат мира Газпром Владимир Путин Игорь Левитин КХЛ Александр Дюков G-Drive Арена Политика Матч ТВ Александр Крылов Михаил Мишустин Хоккей

Александр Крылов высказался о новой арене «Авангарда» в Омске.

– «Газпром нефть» построила в Омске лучшую хоккейную арену России. Насколько она стала знаковой в жизни города-миллионника?

– Самым сложным, на мой взгляд, было найти финансирование в очень сжатые сроки. Когда мы узнали об аварийном состоянии старой арены, на полном серьезе стоял вопрос дальнейшего существования хоккейной команды КХЛ «Авангард».

Удачно совпало, что на тот момент Новосибирск получил право проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. У меня появилась идея разделить турнир на два города, добавив туда Омск. Первым, кто нас поддержал, был президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Дальше уже была задача согласовать финансирование со стороны государства и компании «Газпром нефть». При большом участии главы компании «Газпром нефть» Александра Дюкова, нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина и помощника президента РФ Игоря Левитина нас поддержал Владимир Владимирович Путин, за что всем еще раз огромное спасибо.

Таким образом, молодежный чемпионат мира должен был пройти в Новосибирске и Омске. Должен был, но не состоялся. Однако арену нам удалось построить в срок. За что отдельное спасибо нашему проектному офису и моей проектной команде, которые были также сформированы с помощью компании «Газпром нефть». Без них ничего бы не состоялось.

Ребята с первых дней активно включились в эту историю и с честью преодолели все трудности. А трудностей было немало – пандемия, затем западные санкции… Но нам удалось выдержать все сроки, причем мы стали единственными из всех хоккейных арен в России, стройка которых начиналась одновременно или даже раньше нас – всего за два года в Омске была построена ультрасовременная «G-Drive Арена».

Стала ли она знаковой? Думаю, что лучшим ответом на этот вопрос является статистика посещаемости среди всех арен КХЛ этого сезона. «G-Drive Арена» лидирует там с большим отрывом. Почти на каждом матче в Омске аншлаги, за эти месяцы на арене прошло несколько крупных концертов, ледовых шоу и других массовых мероприятий.

Да, есть еще немало моментов, которые нам предстоит доделать. С открытием арены строительные работы на ней не завершены – это стандартная мировая практика. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что мы выполнили обещание и вернули хоккей в Омск, а сам город получил новое место притяжения, причем не только для любителей хоккея, – сказал председатель совета директоров «Авангарда» и директор по региональным продажам «Газпром нефти».

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11 комментариев

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Амфитрион
Можно провести МЧМ с Казахстаном и Белоруссией, опыт есть.
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Иван Шуткин
Арена просто бомбическая, когда трансляция, картинка смачная, как-будто смотришь НХЛ, теперь у всех городов хоккейных появился идеал, а чему надо стремиться
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Жесткий Костас
Ну и зачем?
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maxoc
С учётом бабла получаемого, Газпром должен в каждом городе такие арены строить на раз-два. Без всяких согласований и помощи премьер-министров.
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kama2014
Локальные, местечковые успехи надо конечно ПУТИНА упомянуть, глобальные поражения ЦАРЯ не видно.
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Ыжык
Когда Авангарду попадаются неравнодушные люди, тогда Авангард оживает. Киселев, Цыгуров, Белоусов, Сумманен теперь вот Крылов. Все эти люди принесли огромную пользу Авангарду. А когда таких людей не было, тогда наступал провал. Как с 2007 по 2018, с редкими проблесками в виде Сумманена. Так что спасибо Крылову что Авангард жив. Хоть этот сезон и похерен, но я думаю что разберутся.
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DrDro
Занимательный факт.
Дюкову, Мишустину, Путину можно сказать спасибо как за строительство арены к МЧМ так и за отсутствие этого самого МЧМ в Омске.
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Заборостроитель
"У меня появилась идея..."
А вообще кто это, серый кардинал?
Может он год назад на совбезе всех напугал.
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Руслан Х
Ответ Заборостроитель
Удачно совпало, что Фазель яблоками торгует
Совпадение?…Не думаю…🤔
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vvl
Поддержали все коррупционеры.
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Заборостроитель
Удачно совпало, что Фазель яблоками торгует
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