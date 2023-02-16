Кулемин о возможности остаться в «Салавате»: «Желание есть, все нравится. Разговоров пока нет, сезон еще идет»

подвел итоги матча с « » (3:1).

– Первые минут 7-8 несколько активнее был «Авангард». Как вы забрали инициативу?

– Не сказал бы, что они были активнее. Мы хорошо начали, они тоже, была очень быстрая игра, мы оборонялись, не давали им создавать моменты. Мы играли в нашу игру, это дало результаты. Старались играть в зоне атаки, держать шайбу, у них из-за этого возникали проблемы.

– Две игры с «Сибирью» до конца регулярки. Они все еще в лидерах, но стали часто проигрывать. Как изменилось ваше мнение об этом сопернике, что думаете о следующей игре?

– Будут очень сложные матчи, мы с ними всегда играем тяжело. Сейчас неважно, выигрывает команда или проигрывает, все игры заканчиваются почти в одну-две шайбы, поэтому легких матчей не будет. Все хотят залезть повыше в турнирной таблице, чтобы быть на более выгодной позиции в плей-офф.

– Насколько существенно попасть в топ-4 Востока? Насколько большая разница – начинать плей-офф дома или в гостях?

– Конечно, дома начинать лучше, потому что наши болельщики поддерживают, всегда легче играть дома.

– У вас завершается контракт. Каким вы видите свое будущее с «Салаватом», есть ли желание остаться?

– Желание есть, все нравится. Разговоров пока нет, сезон еще идет. Будем смотреть дальше, – сказал форвард « ».