Кулемин о возможности остаться в «Салавате»: «Желание есть, все нравится. Разговоров пока нет, сезон еще идет»

Теги Авангард Салават Юлаев Николай Кулемин КХЛ Хоккей

Николай Кулемин подвел итоги матча с «Авангардом» (3:1).

– Первые минут 7-8 несколько активнее был «Авангард». Как вы забрали инициативу?

– Не сказал бы, что они были активнее. Мы хорошо начали, они тоже, была очень быстрая игра, мы оборонялись, не давали им создавать моменты. Мы играли в нашу игру, это дало результаты. Старались играть в зоне атаки, держать шайбу, у них из-за этого возникали проблемы.

– Две игры с «Сибирью» до конца регулярки. Они все еще в лидерах, но стали часто проигрывать. Как изменилось ваше мнение об этом сопернике, что думаете о следующей игре?

– Будут очень сложные матчи, мы с ними всегда играем тяжело. Сейчас неважно, выигрывает команда или проигрывает, все игры заканчиваются почти в одну-две шайбы, поэтому легких матчей не будет. Все хотят залезть повыше в турнирной таблице, чтобы быть на более выгодной позиции в плей-офф.

– Насколько существенно попасть в топ-4 Востока? Насколько большая разница – начинать плей-офф дома или в гостях?

– Конечно, дома начинать лучше, потому что наши болельщики поддерживают, всегда легче играть дома.

– У вас завершается контракт. Каким вы видите свое будущее с «Салаватом», есть ли желание остаться?

– Желание есть, все нравится. Разговоров пока нет, сезон еще идет. Будем смотреть дальше, – сказал форвард «Салавата Юлаева».

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2 комментария

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Ачиваков Марат
Хороший опытный игрок, кубковый боец. В плей офф должен показать свои навыки. Посмотрим, главное без травм. Такие игроки точно нужны клубу.
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Dragon10
Воспринимал его как сбитого лётчика, но в данный момент он точно картины не портит
+1
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