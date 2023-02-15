Кравец о том, как решить проблемы «Авангарда» во вторых периодах: «Руки отрубить кому-нибудь, да и все. Сосредоточенность – самое главное. Меньше ныть, больше работать»

высказался после матча против « » (1:3).

«Какую можно дать оценку? Сегодня мы так, как планировали, играли первые десять минут и смену «6 на 5».

Вроде ничего не давит, команда попала в плей-офф – нужно выходить и игрой доказывать свою состоятельность перед болельщиками. Но вообще, к сожалению, после десяти минут мы решили поиграть в свой какой-то хоккей, стали терять шайбу в своей зоне. Естественно, соперник стал создавать моменты и в конечном итоге их использовал.

Одного гола мало. Невозможно каждую игру отыгрываться – нужно когда-то забивать первыми. Многого не скажешь – плохая игра и закономерный результат.

Чего не хватает, чтобы успешно завершить регулярку? Нужно, чтобы было желание у всех игроков, чтобы не было кислых лиц, чтобы все тренировки происходили с хорошей энергией и движением, чтобы все это переносилось на игру. Просто так ничего не бывает.

Что сделать, чтобы «Авангард» решил проблемы при игре во втором периоде? Наверное, руки отрубить кому-нибудь, да и все. Что делать с этим моментом? Люди играют по двадцать лет. Чистая внутренняя сосредоточенность, фокус и концентрация – самое главное. Меньше ныть, а больше работать», – сказал главный тренер « ».