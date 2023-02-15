Кравец о том, как решить проблемы «Авангарда» во вторых периодах: «Руки отрубить кому-нибудь, да и все. Сосредоточенность – самое главное. Меньше ныть, больше работать»

Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец высказался после матча против «Салавата Юлаева» (1:3).

«Какую можно дать оценку? Сегодня мы так, как планировали, играли первые десять минут и смену «6 на 5».

Вроде ничего не давит, команда попала в плей-офф – нужно выходить и игрой доказывать свою состоятельность перед болельщиками. Но вообще, к сожалению, после десяти минут мы решили поиграть в свой какой-то хоккей, стали терять шайбу в своей зоне. Естественно, соперник стал создавать моменты и в конечном итоге их использовал.

Одного гола мало. Невозможно каждую игру отыгрываться – нужно когда-то забивать первыми. Многого не скажешь – плохая игра и закономерный результат.

Чего не хватает, чтобы успешно завершить регулярку? Нужно, чтобы было желание у всех игроков, чтобы не было кислых лиц, чтобы все тренировки происходили с хорошей энергией и движением, чтобы все это переносилось на игру. Просто так ничего не бывает.

Что сделать, чтобы «Авангард» решил проблемы при игре во втором периоде? Наверное, руки отрубить кому-нибудь, да и все. Что делать с этим моментом? Люди играют по двадцать лет. Чистая внутренняя сосредоточенность, фокус и концентрация – самое главное. Меньше ныть, а больше работать», – сказал главный тренер «Авангарда».

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6 комментариев

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Ыжык
Очевидно что команды нет. Есть набор игроков и тренер, который самоустранился от построения команды и спихнул это все на них самих. Понятно что народ будет с кислыми лицами. Первое звено играет по пол матча, а остальные тупо смотрят. И Толчинский будет психовать, потому что он играет хорошо, а ему время режут и не выпускают в ответственные моменты. Тоже самое и с вратарями. Команда намекнула кого ставить в рамку, а Кравец опять Демченко поставил и тот стандартно пропустил с отскока и в ближний угол.
Когда Хартли пришел он первым делом сказал что нужно построить команду и сделал это. А Кравец радуется что в по попали, давления нет, как будто на кого то в команде это давило.
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Габорик
Даже и неясно, на кого нужно выйти, чтобы не отлететь в первом раунде :)
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Иван Голинько
не видно тренерской руки, вообще. А что будет в плей-офф, если сам тренер этот плей-офф раньше смотрел по телевизору...
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mexicantushkan
чтобы не было кислых лиц - это он про себя на скамейке запасных?
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Кеша
Руки рубить никому не надо . И даже в суе упоминать . Руки даны человеку богом . Работайте с игроками , общайтесь .
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Владимир Дьяченко
Пара защитников 4 и 53,крайне не впечатлила)
Упорно не понимаю где Беляков и поцему Гуляеву не дать играть)
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