Панарин – 1-я звезда недели в НХЛ. У форварда «Рейнджерс» 9 (4+5) очков в 4 матчах
Артемий Панарин признал первой звездой прошедшей недели в НХЛ.
В четырех матчах форвард «Рейнджерс» набрал 9 (4+5) очков. В матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (6:2) россиянин оформил покер и отдал голевую передачу. В игре против «Калгари» (5:4 ОТ) Панарин дважды ассистировал партнерам, еще по одной голевой передаче Артемий отдал в матчах с «Ванкувером» (4:3) и «Сиэтлом» (6:3).
Второй звездой недели признан защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон, набравший 7 (2+5) очков в трех играх.
Третьей звездой стал нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер, в трех играх он отметился 7 (3+4) очками.
Двойная победа менеджмента Рейнджерс,настольгирующие по Бафолло обязаны притопить за Копов в ПЛОВЕ