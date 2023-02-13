Панарин – 1-я звезда недели в НХЛ. У форварда «Рейнджерс» 9 (4+5) очков в 4 матчах

признал первой звездой прошедшей недели в .

В четырех матчах форвард « » набрал 9 (4+5) очков. В матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (6:2) россиянин оформил покер и отдал голевую передачу. В игре против «Калгари» (5:4 ОТ) Панарин дважды ассистировал партнерам, еще по одной голевой передаче Артемий отдал в матчах с «Ванкувером» (4:3) и «Сиэтлом» (6:3).

Второй звездой недели признан защитник « » , набравший 7 (2+5) очков в трех играх.

Третьей звездой стал нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер, в трех играх он отметился 7 (3+4) очками.