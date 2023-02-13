Панарин – 1-я звезда недели в НХЛ. У форварда «Рейнджерс» 9 (4+5) очков в 4 матчах

Теги Рейнджерс Сан-Хосе Аризона рейтинги НХЛ Эрик Карлссон Артемий Панарин Клейтон Келлер Хоккей

Артемий Панарин признал первой звездой прошедшей недели в НХЛ.

В четырех матчах форвард «Рейнджерс» набрал 9 (4+5) очков. В матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (6:2) россиянин оформил покер и отдал голевую передачу. В игре против «Калгари» (5:4 ОТ) Панарин дважды ассистировал партнерам, еще по одной голевой передаче Артемий отдал в матчах с «Ванкувером» (4:3) и «Сиэтлом» (6:3).

Второй звездой недели признан защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон, набравший 7 (2+5) очков в трех играх.

Третьей звездой стал нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер, в трех играх он отметился 7 (3+4) очками.

 

 

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8 комментариев

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Andreir888
Хлебушек красавчик!!! Так держать!
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Жесткий Костас
А где то пукнул с досады овцов
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AminO2
Было бы неплохо также упоминать в таких новостях - какое по счету в карьере хоккеиста в НХЛ это подобное событие.
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ILshat Sabitov
Фантомас разбушевался
0
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Darkhan Darkhan
вот что делает приезд Кента с которым мечтал играть в одной команде.
Двойная победа менеджмента Рейнджерс,настольгирующие по Бафолло обязаны притопить за Копов в ПЛОВЕ
+2
0
+2
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Иван Тимохин
Даёшь сотню в этом сезоне!!!
+3
0
+3
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Dottore
Артемий молодчик!!!
+7
-1
+6
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Эдуард Элверс
Рейнджерс на прошедшей неделе отлично сыграли.
+6
0
+6
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