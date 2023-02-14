Юрий Новиков: «Есть 3 категории хоккеистов: великие, мастера и физкультурники-спортсмены. Великие – это Малкин, Овечкин и Кросби. Тарасенко и Панарин – мастера»

прокомментировал обмен из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс».

«Я бы не стал находиться в нирване по поводу перехода Тарасенко. То, что он забросил в первом же матче – это очень важно. Вопросы психологии важны для каждого хоккеиста, потому что внутри есть душа, тревога и обиды.

Связка с Панариным сработала прекрасно. Но впереди у него очень непростой путь. Пройдет несколько матчей, и все начнут задаваться вопросом: «Ага, а что дальше?». Важно, как будут его использовать. Тренер должен быть готов, что связка Тарасенко с может не сработать.

Что делать, как его поддержать? Панарин отвлекает все на себя, но и за Тарасенко одним глазом будут смотреть.

У меня есть три категории хоккеистов: великие, мастера и физкультурники-спортсмены. Великие – это , и Кросби. Мастера – это Панарин, Тарасенко и многие другие ребята. А физкультурники-спортсмены – это те, кто пашут, и это им не в обиду. Они иногда дают больше пользы, чем мастера.

На мой взгляд, Тарасенко – это мастер. Дай бог, если их связка сохранится в таком виде. Мастер – это тот человек, который может сам себе создать момент, читает игру лучше, чем соперник, и может предпринять неординарное решение.

Тарасенко нужно работать не только на атаку, но и на оборону. Это серьезный игрок, но на этом уровне ему обязательно нужна поддержка со стороны тренеров. Тренер сегодня – в первую очередь психолог.

Помню, когда Капризов не мог забить десять матчей подряд, тренер «Миннесоты» сказал, что ему надо поменять игру? Что значит «поменять игру»? Вы взяли мастера, ему что, нужно стать вратарем или защитником? Клюшку взять вверх ногами?

Надо терпеть. Может, больше от партнеров зависит? На льду находится пятерка, она вся участвует в игровой ситуации. Тренеры должны быть великими психологами. «Давай-давай», «вперед-назад» сегодня не работает. Нужна тонкая грань между конфликтом и поддержкой.

Тарасенко вошел в когорту великих хоккеистов, его вклад в победу «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли был очень большим. Очень жаль, что он стал морально затухать в той команде. Очевидно, что переход просился, и это хорошо, что он попал в играющую команду, где рулит Панарин. Если бы он ушел в другой клуб, я бы поставил под вопрос его дальнейшие успехи», – сказал заслуженный тренер России.

Тарасенко красиво зашел в «Рейнджерс»: забил первым же броском с паса Панарина!