Воробьев о 2:4 от «Нефтехимика»: «Вечер неиспользованных возможностей. Были ненужные пасы, когда надо было самим забивать»

Теги Металлург Мг Нефтехимик Илья Воробьев КХЛ Хоккей

Илья Воробьев подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (2:4).

«Вечер неиспользованных возможностей у нас. Перебросали, два периода возили – первый и третий. Но кроме как в большинстве, она [шайба] не зашла, несмотря на то, что моментов было очень много.

Почему сегодня было столько ненужных пасов? Согласен, сегодня было несколько раз – ненужные пасы, когда надо было самим забивать. Надо было брать на себя, я говорил об этом ребятам», – сказал главный тренер «Металлурга».

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2 комментария

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Олег
Бестолковые оштбки. Игра так себе. Обороны нет от слова совсем.
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Stepan Moris
Очередной позор от игроков Металлурга. Уже конец чемпионата, а отдавать точные передачи так и не научились. В скольких пропущенных шайбах поучаствовал Яковлев? Капитан должен мотивировать команду, а этот тянет на дно! Если такая игра продолжится, надеюсь, что в следующем сезоне ТШ и большую часть команды просто выгонят к чертовой матери. Вот бы болельщики пару игр не приходили на арену. Хотя команде все-равно пофигу!
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