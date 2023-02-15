Воробьев о 2:4 от «Нефтехимика»: «Вечер неиспользованных возможностей. Были ненужные пасы, когда надо было самим забивать»
Илья Воробьев подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (2:4).
«Вечер неиспользованных возможностей у нас. Перебросали, два периода возили – первый и третий. Но кроме как в большинстве, она [шайба] не зашла, несмотря на то, что моментов было очень много.
Почему сегодня было столько ненужных пасов? Согласен, сегодня было несколько раз – ненужные пасы, когда надо было самим забивать. Надо было брать на себя, я говорил об этом ребятам», – сказал главный тренер «Металлурга».
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